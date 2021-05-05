Премия YUNA 2021

Организаторы музыкальной премии YUNA 2021 обнародовали список номинантов. Церемония награждения состоится 30-31 марта.

В номинации вынесли работы, которые вышли с 1 ноября 2019 по 31 октября 2020 года.

Читайте: Названы 100 самых популярных песен, которые чаще всего искали в Shazam

Лучшая исполнительница:

Alina Pash

alyona alyona

Jerry Heil

NK

Оля Полякова

Лучший исполнитель:

Khayat

Макс Барских

Monatik

Артем Пивоваров

Сергей Бабкин

Лучшая поп-группа:

KADNAY

MOZGI

KAZKA

Tvorchi

Время и Стекло

Лучшая рок-группа:

O.Torvald

Pianoбой

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

The HARDKISS

Бумбокс

Открытие года:

GO_A

Kosmopolis

Lida Lee

Our Atlantic

Асафатоv

Лучший клип:

Бумбокс и Крихітка — Ангела

Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

ТНМК — Історія України за 5 хвилин

Антитела — Кіно

The Hardkiss и Monatik — Кобра

Лучший альбом:

Tvorchi — 13 Waves

Макс Барских — 1990

NK — Eclectica

KAZKA — Nirvana

TAYANNA — Жіноча сила

Артем Пивоваров — Земной

Лучшая песня:

Юлия Санина и Тина Кароль — Вільна

The Hardkiss — Гора

Артем Пивоваров — Дежавю

Антитела — Кіно

The Hardkiss и Monatik — Кобра

Лучшая песня на иностранном языке:

KRUTЬ — 99

NK — A HUEVO

Tvorchi — Bonfire

Serduchka — Make It Rain Champagne

Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Лучший электронный хит:

Tvorchi — Bonfire

KADNAY — DanceDiscoParty

MARUV и BOOSIN — I Want You

ONUKA — Сеанс

Ivan NAVI — Холодна ніч

Лучший хип-хоп-хит:

Alina Pash — Bosorkanya

MamaRika — MAVKA

Бумбокс и Крихітка — Ангела

alyona alyona та KALUSH — Гори

ТНМК — Історія України за 5 хвилин

Другой формат:

ALLOISE

Pur:Pur

ДахаБраха

ЛУНА

Евгений Хмара

Лучший дуэт/коллаборация:

Бумбкос и Крихітка — Ангела

Monatik и Вера Брежнева — ВЕЧЕРиНОЧКА

Тина Кароль та Юлия Санина — Вільна

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, KOZAK SYSTEM, СКАЙ, Артур Даниелян — Героям

The Hardkiss и Monatik — Кобра

Лучший эстрадный хит:

Олег Винник — Безумная любовь

DZIDZIO и Оля Цибульськая — Киця

Ирина Билык — Красная помада

Олег Кензов — По кайфу

ПТП, Олег Винник, Оля Полякова — Свят! Свят! Свят!

Лучшее концертное шоу:

Green Grey — Вертикальний концерт Live In Kyiv

KAZKA — NIRVANA

The Hardkiss — The Hardkiss. Акустика

Антитела — HELLO Kyiv Live

Время и Стекло — Последний танец

Лучшая песня к фильму:

Юлия Санина и Тина Кароль – Вільна (Преданная)

Джамала – Ціна правди (Цена правды)

Оля Полякова, Потап, Олег Винник – Свят свят свят (Сумасшедшая свадьба 2)

Камерный хор Inspiratum – Viva Forever (Мои мысли тихие)

KAZKA – Літаки (Свидание в Вегасе)

Katya Chilly – Тече річка невеличка (Тарас. Возвращение)

Премия YUNA 2021

Десятую юбилейную церемонию награждения YUNA 2021 перенесли с 31 марта из-за пандемии коронавируса.

Хедлайнерами шоу-программы станут топовые украинские артисты — The HARDKISS, MONATIK, ТНМК, Артем Пивоваров, Alina Pash и беz ОГРАНИЧЕНИЙ. Онлайн-трансляцию премии можно будет посмотреть на телеканале М1.