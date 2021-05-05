Меган Маркл написала детскую книгу The Bench об отношениях между отцом и сыном. На это герцогиню Сассекскую вдохновил ее супруг принц Гарри и сын Арчи.

The Bench выйдет уже 8 июня от издательства Penguin Random House. Кроме этого, будет доступен аудиоформат книги в исполнении самой Меган.

— Сначала я написала стихотворение для своего мужа на День отца, через месяц после рождения Арчи. Это стихотворение стало настоящей историей. Я надеюсь, что The Bench найдет отклик в каждой семье, — высказалась герцогиня.

Книга выйдет с акварельными иллюстрациями, которые создал художник Кристиан Робинсон.

В издательстве Random House отметили, что цель книги — вызвать у читателей глубокое чувство тепла, душевной близости и сочувствие.

Гарри и Меган Маркл выпустят сериал для Netflix

Герцоги Сассекские Гарри и Меган объявили о выходе документального сериала на платформе Netflix.

Дебютный проект супругов будет называться Сердце непобежденных (Heart of Invictus). В фильме будет рассказываться об участниках известного спортивного мероприятия Игры непокоренных (Invictus Games), которое пройдет в Гааге в 2022 году.

Источник: BBC

Фото: Getty images