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Каріна Зуєва |

В гороскопах что-то есть: Alyona Alyona предстала обнаженной и с банками на голове

В гороскопах что-то есть: Alyona Alyona предстала обнаженной и с банками на голове

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona спародировала фотосессию американской певицы Карди Би. Звезда предстала в раздвоенном виде и поразмышляла насчет своего знака зодиака.

Alyona Alyona опубликовала фотографию, на которой запечатлена обнаженной и с высунутым языком. На голове артистки объемная прическа, которая сделана из металлических банок.

— Когда людей определяют по знаку зодиака — я слышу шум. Мой зодиакальный знак — близнецы. Звезды говорят, что я любознательная, эрудированная и темпераментная. Я легко нахожу общий язык с абсолютно разными людьми. Если верить космосу, то в любви я не терплю однообразия и посредственности, — написала рэп-исполнительница.

Alyona Alyona также рассказала, что ее молодой человек — дева и влюбилась она в него за его простоту и чувство юмора.

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— Не знаю, насколько можно доверять гороскопам, но что-то в этом есть, — сказала артистка.

Alyona Alyona завернулась в украинский флаг

В начале апреля Alyona Alyona опубликовала снимок с украинским флагом. Звезда предстала полностью обнаженной, едва прикрыв тело государственной символикой.

Шутку артистки поклонники не оценили и засыпали звезду негативными комментариями. Позже Alyona Alyona удалила этот снимок со своей страницы в Instagram.

Фото: Alyona Alyona

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