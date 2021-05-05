Американская певица Билли Айлиш, которая недавно появилась на обложке британского издания Vogue, установила новый рекорд в Instagram.

Откровенные фото исполнительницы поразили поклонников и собрали более 20 млн лайков всего за одни сутки. Кроме этого, фотографию Билли Айлиш прокомментировали более 240 тыс пользователей.

Таким образом певица установила абсолютный рекорд в сети Instagram за всю его историю. Это уже второй рекорд на счету Билли Айлиш.

Первый рекорд Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш опубликовала фото с новым цветом волос, которое собрало миллион лайков за шесть минут.

Эффектное перевоплощение исполнительницы в блондинку вызвало фурор в сети. Менее чем за сутки снимок Билли Айлиш лайкнули более 17 млн раз и оставили 285 тыс комментариев.

Фото: Билли Айлиш

Источник: New Musical Express