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Валентина Чорна |

Откровенные фото Билли Айлиш установили новый рекорд в Instagram

Біллі Айліш

Американская певица Билли Айлиш, которая недавно появилась на обложке британского издания Vogue, установила новый рекорд в Instagram.

Откровенные фото исполнительницы поразили поклонников и собрали более 20 млн лайков всего за одни сутки. Кроме этого, фотографию Билли Айлиш прокомментировали более 240 тыс пользователей.

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Таким образом певица установила абсолютный рекорд в сети Instagram за всю его историю. Это уже второй рекорд на счету Билли Айлиш.

Первый рекорд Билли Айлиш

Певица Билли Айлиш опубликовала фото с новым цветом волос, которое собрало миллион лайков за шесть минут.

Эффектное перевоплощение исполнительницы в блондинку вызвало фурор в сети. Менее чем за сутки снимок Билли Айлиш лайкнули более 17 млн раз и оставили 285 тыс комментариев.

Фото: Билли Айлиш

Источник: New Musical Express

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