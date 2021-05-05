Уже вскоре в Роттердаме состоится 65-й международный песенный конкурс Евровидение. В прошлом году проведение мероприятия отменили из-за пандемии коронавируса, поэтому сейчас весь мир ждет его с особым нетерпением.

Все участники конкурса мечтают о победе и надеются, что именно она принесет им славу и любовь публики. Как развивается творческая карьера победителей Евровидения последних лет — читайте на Фактах ICTV.

Кончита Вурст

Австрийский певец Том Нойвирт выступал на сцене Евровидения 2014 в образе женщины с бородой. После победы в конкурсе исполнителя активно обсуждали и обвиняли в аморальности. Тогда он записал дебютный альбом Conchita, который посвятил своим поклонникам.

На данный момент Том Нойвирт вернулся к образу мужчины и отказался от нарощенных волос, ресниц, а также яркого макияжа. Но несмотря на изменения во внешности добиться мировой славы ему так и не удалось. Артист не пользуется популярностью, хотя и время от времени выпускает новые песни.

Монс Сельмерлев

Шведский певец Монс Сельмерлев одержал победу на конкурсе в 2015 году с песней Heroes. Тогда его обвинили в плагиате постановки выступления, но исполнитель признался, что вдохновлялся шоу Бейонсе.

Сейчас Монс строит свою карьеру в Швеции и пользуется там популярностью. Кроме этого, певец занимается благотворительностью.

Джамала

Украинская певица Джамала победила на Евровидении 2016 в Швеции. Ее песня 1944 была посвящена трагическим событиям, связанным с депортацией крымских татар в годы Великой Отечественной войны.

В одном из последних интервью певица призналась, что после победы в конкурсе могла получать гонорар в € 50 тыс за одну песню. Со временем сумма начала уменьшаться, но это не мешает Джамале активно развивать свою музыкальную карьеру в Украине. На данный момент она регулярно радует поклонников новыми альбомами и треками.

Сальвадор Собрал

На Евровидении 2017 Сальвадор Собрал представлял Португалию с лирической песней Amar Pelos Dois. Из-за порока сердца исполнителю было сложно бороться за победу в конкурсе, поэтому ради него организаторы изменили некоторые правила. Сальвадору разрешили пропустить репетиции, а на пресс-конференциях его заменяла родная сестра Луиза.

После победы в конкурсе Сальвадор сделал паузу в музыкальной карьере и перенес операцию на сердце. Впоследствии певец вернулся к творческой деятельности и в 2019 году выпустил альбом Paris, Lisboa.

На данный момент исполнитель не пользуется популярностью и очень редко выпускает новые треки.

Нетта Барзилай

Израильская певица Нетта Барзилай одержала победу на Евровидении в 2018 году. Ее зажигательная песня Toy оказалась наиболее прослушиваемой за всю историю шоу.

Своим творчеством певица пытается бороться со стереотипами в обществе, а также хочет привлечь внимание к дискриминации людей, которые не соответствуют канонам красоты.

После победы в конкурсе певица продолжила развивать свою карьеру, но ничего более выдающегося так и не записала. Сейчас Нетта проводит онлайн-концерты на своем Youtube-канале.

Дункан Лоуренс

Нидерландский певец Дункан Лоуренс победил на конкурсе с лирической песней Arcade, которую написал сам. Исполнитель посвятил этот трек своей девушке, которая умерла.

После победы на Евровидении Лоуренс продолжил заниматься музыкой. В прошлом году он выпустил два первых сольных альбома. Однако превзойти популярность песни Arcade его новым трекам пока не удается.

Евровидение 2021

Международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Нидерландах, в концертном зале Ahoy.

Из-за пандемии коронавируса на шоу допустят максимум 3,5 тыс зрителей. Для того, чтобы попасть на конкурс, все будут обязаны показать отрицательный результат теста на Covid-19, полученный не ранее чем за сутки до начала мероприятия.

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