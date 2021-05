Принц Гарри и Меган Маркл 6 мая празднуют день рождения своего первенца Арчи. Мальчику исполнилось два года.

По этому случаю Факты ICTV подготовили 5 интересных фактов о Арчи Харрисоне.

Арчи родился в 5:26 по британскому летнему времени в Лондонской больнице Портленд в Вестминстере. Мальчик стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также четвертым внуком принца Чарльза и принцессы Дианы.

Имя для своего первенца Меган и Гарри выбирали два дня. Кроме этого, все удивились, что супруги назвали сына Арчи Харрисон, поскольку это имя никак не связано с королевской семьей.

Арчи не имеет королевских титулов. После рождения он традиционно должен был принять графство своего отца и стать графом Дамбартонским. Однако Гарри и Меган отказались от титула, поскольку не хотели, чтобы их сын выполнял королевские обязанности.

Арчи Маунтбэттен-Виндзор занимает седьмое место в очереди на престол — сразу за своим отцом. Впереди него в очереди стоят все дети принца Уильяма.

Церемония крещения младенца состоялась 6 июля 2019 года в частной часовне в Виндзорском замке. На Арчи было такое же платье для таинства, в котором крестили его кузенов: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

Wishing Archie a very happy 2nd birthday today. ????????

???? Chris Allerton pic.twitter.com/7XMXIKs1Qv

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) May 6, 2021