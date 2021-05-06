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Каріна Зуєва |

Будете моей женой: Виталий Борисюк сделал предложение Ольге Сумской

Ольга Сумська з чоловіком

Украинские актеры Ольга Сумская и Виталий Борисюк празднуют 25 годовщину со дня свадьбы.

Ольга Сумская показала, какой подарок преподнес ей супруг с самого утра. Борисюк появился в комнате с букетом роз и коробочкой с ювелирным изделием. Также он разыграл сценку и предложил Ольге вновь стать его женой.

— Сударыня, я дворянин, порядочный человек. Имею миллион годового дохода, попадаю пулей в подброшенную копейку и имею отличных лошадей. Хотите быть моей женой? — сказал Виталий.

В голосе Сумской ощущалось удивление и радость.

— 25 лет, как один день, — подписала видео актриса.

Ольга и Виталий поженились в 1996 году. Пара воспитывает совместную дочь — 19-летнюю Анну.

Ольга Сумская показала архивные фотографии

Время от времени Ольга Сумская делится своими детскими снимками и историями.

Не так давно артистка опубликовала черно-белое фото, на котором загадочно смотрит вдаль. Также она призналась, что наслаждается такими воспоминаниями,  а все цифровые технологии, которые есть сейчас, не сравнятся с напечатанными снимками.

Фото: Ольга Сумская

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