Украинская певица Тина Кароль рассказала о своем самом большом достижении, новом альбоме Красиво и странном подарке от поклонников.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV звезда ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Тина Кароль призналась, что несмотря на 15 лет творческой карьеры, она все равно не чувствует себя известной. А за ее популярностью стоит рутина и постоянная работа над собой.

Певица отметила, что самое большое ее достижение — это 12-летний сын Вениамин. Кроме этого, Кароль мечтает о дочери.

Тину раздражает, когда журналисты спрашивают о планах на будущее. А самым странным подарком от поклонников является маленький хомячок, которого ей вынесли прямо на сцену.

Также Кароль рассказала, какую музыку слушает в пробках и поделилась выводами, которые сделала за всю свою карьеру.

— В пробках я слушаю свой альбом Красиво. Мне действительно нравится то, что получилось. А за 15 лет карьеры я поняла, что каждый выход на сцену всегда как первый, — сказала певица.

Кроме этого, звезда призналась, что не считает звание народной артистки пережитком прошлого. А для того, чтобы справиться со стрессом, Тине нужно остаться в одиночестве.

Тина Кароль рассказала о своем увлечении

Певица Тина Кароль рассказала об увлечении криптовалютой и отметила, что любой талант можно развить, если есть задатки.

По словам исполнительницы, она занимается digital-искусством, которое будет участвовать в аукционах.

Фото: Тина Кароль