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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Каріна Зуєва |

Очень странные дела: вышел тизер четвертого сезона

Netflix

Netflix презентовал новый тизер четвертого сезона фантастического сериала Очень странные дела (Stranger Things). Он получил название — Одиннадцать, ты слушаешь?

Судя по анонсу, поклонников сериала Очень странные дела ждет мрачное и жуткое приключение. Сюжет в представленном тизере развивается в лаборатории Хоукинса, в которой находятся дети.

Известно, что в новом сезоне сериала Очень странные дела будет девять серий, однако дата выхода пока что неизвестна.

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На четвертый сезон сериал Очень странные дела был продлен еще в 2019 году. Его производство началось зимой в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса пришлось отложить работу.

Очень странные дела

Американский фантастический сериал Очень странные дела создали кинорежиссеры братья Даффер.

Действия во всех сезонах сериала разворачиваются в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс.

В первом сезоне рассказывается о девочке, обладающей телекинезом, которая сбежала из секретной правительственной лаборатории.

В сюжете второго сезона заложена история, посвященная попыткам персонажей вернуться к нормальной жизни после событий первого сезона.

В третьем сезоне рассказывается о событиях в Хоукинсе летом 1985 года.

Фото: Dreamstime

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