Принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили YouTube-канал под названием The Duke and Duchess of Cambridge. Об этом супруги сообщили на официальной странице в Instagram.
Герцоги Кембриджские уже обнародовали первое видео, в котором обратились к поклонникам и показали кадры со своей жизни.
Меньше чем за сутки на страницу Уильяма и Кейт подписалось более 180 тыс пользователей.
В комментариях поклонники герцогов отметили, что они в восторге от такой новости.
— Лучше поздно, чем никогда. Мы теперь на YouTube, — лаконично подписали cвий первый ролик герцоги Кембриджские.
Годовщина свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали десятую годовщину свадьбы 29 апреля. По этому случаю на официальной странице Instagram герцогов Кембриджских было опубликовано их совместное фото.
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Пара воспитывает троих детей.
Фото: Getty Images