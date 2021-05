Принц Уильям и Кейт Миддлтон запустили YouTube-канал под названием The Duke and Duchess of Cambridge. Об этом супруги сообщили на официальной странице в Instagram.

Герцоги Кембриджские уже обнародовали первое видео, в котором обратились к поклонникам и показали кадры со своей жизни.

Меньше чем за сутки на страницу Уильяма и Кейт подписалось более 180 тыс пользователей.

В комментариях поклонники герцогов отметили, что они в восторге от такой новости.

— Лучше поздно, чем никогда. Мы теперь на YouTube, — лаконично подписали cвий первый ролик герцоги Кембриджские.

Годовщина свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Принц Уильям и Кейт Миддлтон отпраздновали десятую годовщину свадьбы 29 апреля. По этому случаю на официальной странице Instagram герцогов Кембриджских было опубликовано их совместное фото.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились в 2011 году. Пара воспитывает троих детей.

Фото: Getty Images