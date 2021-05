Францию на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 будет представлять певица Barbara Pravi с песней Voilà.

В международном прогнозе букмекеров исполнительница занимает второе место. Конкурсная песня Voilà раскрывает Барбару как сольную певицу и знакомит зрителя с артисткой, которая долгое время оставалась в тени.

Текст и перевод песни Voilà — читайте на Фактах ICTV.

Оригинальный текст песни Barbara Pravi — Voilà

Écoutez moi

Moi la chanteuse à demi

Parlez de moi

À vos amours, à vos amis

Parler leur de cette fille aux yeux noirs

Et de son rêve fou

Moi c’que j’veux c’est écrire des histoires qui arrivent jusqu’à vous

C’est tout

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue j’ai peur, oui

Me voilà dans le bruit et dans le silence

Regardez moi, ou du moins ce qu’il en reste

Regardez moi, avant que je me déteste

Quoi vous dire, que les lèvres d’une autre ne vous diront pas

C’est peu de chose

Mais moi tout ce que j’ai je le dépose là, voilà

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c’est fini

C’est ma gueule c’est mon cri, me voilà tant pis

Voilà, voilà, voilà, voilà juste ici

Moi mon rêve mon envie,

Comme j’en crève comme j’en ris

Me voilà dans le bruit et dans le silence

Ne partez pas, j’vous en supplie restez longtemps

Ça m’sauvera peut-être pas, non

Mais faire sans vous j’sais pas comment

Aimez moi comme on aime un ami qui s’en va pour toujours

J’veux qu’on m’aime

Parce que moi je sais pas bien aimer mes contours

Voilà, voilà, voilà, voilà qui je suis

Me voilà même si mise à nue c’est fini

Me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi

Regardez moi enfin et mes yeux et mes mains

Tout c’que j’ai est ici, c’est ma gueule c’est mon cri

Me voilà, me voilà, me voilà

Voilà…

Русский перевод песни Barbara Pravi — Voilà

Слушайте меня,

Наполовину певицу,

Говорите обо мне

Своим любимым, своим друзьям,

Расскажите им о той черноглазой девушке

И ее безумной мечте.

Что я хочу — так это писать истории, которые дойдут до вас,

Вот и все.

Вот, вот кто я есть,

И вот я здесь, хоть мне, обнаженной, и страшно, да,

Вот она я — здесь, и в шуме и в тишине.

Посмотрите на меня, или хотя бы на то, что от меня осталось.

Посмотрите на меня, прежде чем я возненавижу себя,

Что вам сказать такого, что другие уста вам не скажут?

Это не так уж много,

Но все, что у меня есть, я оставляю здесь, вот и все.

Вот кто я есть,

И вот я здесь, даже если с обнаженностью покончено.

Это мое горло, мой крик, и я сама, так тому и быть,

Вот она я, прямо тут:

Я, моя мечта, мое желание,

И как я от этого умираю, и как над этим смеюсь,

Вот она я — здесь, и в шуме и в тишине.

Не уходите, умоляю, останьтесь надолго,

Это, может, меня и не спасет, нет,

Но я не знаю, как мне обойтись без вас,

Любите меня, как любят друга, который уходит навсегда,

Я хочу, чтобы меня любили,

Потому что мне не очень нравится моя фигура.

Вот кто я есть,

И вот я здесь, даже если с обнаженностью покончено,

Вот она я — здесь, и в шуме, и в ярости тоже.

Посмотрите на меня, наконец, и на мои глаза и на мои руки,

Все, что у меня есть — это мое горло, это мой крик.

И вот я и здесь,

Вуаля…

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

В международном прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 лидирует представительница Мальты — певица Destiny.

Второе и третье места в рейтинге занимают исполнители из Франции и Швейцарии соответственно. Также в пятерку лидеров вошли представители Италии, Болгарии и Исландии. Группа Go-A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021, занимает 16 место.

Фото: Barbara Pravi