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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Мальта или Франция: ставки букмекеров на Евровидение 2021

Евровидение

Вскоре в Роттердаме начнется международный песенный конкурс Евровидение-2021. Первый полуфинал состоится 18 мая, второй — 20 мая, финал — 22 мая. Букмекеры прогнозируют победу Мальты.

В международном прогнозе букмекеров лидирует представительница Мальты — певица Destiny — 20%.

На втором месте находится Франция, которую будет представлять исполнительница Барбара Прави — 14%.

Третье место занимает представитель Швейцарии — Gjon’s Tears — 12%, который ранее находился на второй ступени.

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Далее идет Италия — 10%, Исландия, Болгария — 5%, Швеция, Литва — 4%, Кипр, Норвегия — 3%.

На последней 39 ступени с наименьших показателем букмекеров расположилась Албания — менее 1%.

Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидение 2021, занимает 16 место — 1%. Ранее она была на 18 месте.

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  • Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021: кто победит
  • Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021: кто победит
Мальта или Франция: ставки букмекеров на Евровидение 2021 / 2 фотографии

О чем будет петь представительница Мальты

Мальту на Евровидении 2021 представит певица Destiny с песней Je Me Casse, что в переводе с французского — я ухожу.

Destiny выступит в первом полуфинале песенного конкурса — 18 мая под 16 номером. Текст и перевод песни Je Me Casse — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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