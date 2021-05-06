PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Євгенія Шапоренко |

Евровидение 2021: где и когда пройдет песенный конкурс

Евровидение 2021: где и когда пройдет песенный конкурс

Международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Место, где будет Евровидение 2021 объявили еще 16 мая 2020 года во время финального концерта Eurovision: Europe Shine A Light.

Читайте
Тесты на Covid-19 и маски: условия допуска зрителей на Евровидение 2021

Первый полуфинал Евровидения 2021 состоится 18 мая, второй полуфинал — 20 мая, финал — 22 мая. Мероприятие будет проходить в концертном зале Ahoy.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

В прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 лидирует представительница Мальты — Destiny. Второе и третье место занимает в рейтинге Франция и Швейцария.

Группа Go-A, которая поедет от Украины на песенный конкурс занимает 16 место. Кто победит на Евровидении 2021 прогноз букмекеров — смотрите на Фактах ICTV. 

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка