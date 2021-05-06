Международный песенный конкурс Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме (Нидерланды).

Место, где будет Евровидение 2021 объявили еще 16 мая 2020 года во время финального концерта Eurovision: Europe Shine A Light.

Первый полуфинал Евровидения 2021 состоится 18 мая, второй полуфинал — 20 мая, финал — 22 мая. Мероприятие будет проходить в концертном зале Ahoy.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

В прогнозе букмекеров на Евровидение 2021 лидирует представительница Мальты — Destiny. Второе и третье место занимает в рейтинге Франция и Швейцария.

Группа Go-A, которая поедет от Украины на песенный конкурс занимает 16 место. Кто победит на Евровидении 2021 прогноз букмекеров — смотрите на Фактах ICTV.