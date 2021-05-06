Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) прокомментировал свой недавний визит в Киев.

Исполнитель сообщил, что все в порядке и за него не стоит беспокоиться.

— Дорогие друзья, в эфире Вася Вакуленко. Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы. Крепко обнимаю, — сказал Баста в видеообращении.

Баста приехал в Киев

3 мая в Киеве заметили российского рэпера Басту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

Известно, что Баста выступал в аннексированном Крыму, в связи с чем музыканту запретили въезд в Украину 15 января 2018 года.

В сентябре 2020 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым, запрещен въезд на территорию страны.

Фото: Василий Вакуленко