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Каріна Зуєва |

Жив, здоров, на связи: Баста прокомментировал свой визит в Киев

Василий Вакуленко

Российский рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко) прокомментировал свой недавний визит в Киев.

Исполнитель сообщил, что все в порядке и за него не стоит беспокоиться.

— Дорогие друзья, в эфире Вася Вакуленко. Спасибо всем, кто беспокоился за меня. Все хорошо, беспокоиться не стоило, жив, здоров, на связи. Всех обнял, всем спасибо, будьте здоровы. Крепко обнимаю, — сказал Баста в видеообращении.

Баста приехал в Киев

3 мая в Киеве заметили российского рэпера Басту. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Сергей Стерненко.

Известно, что Баста выступал в аннексированном Крыму, в связи с чем музыканту запретили въезд в Украину 15 января 2018 года.

В сентябре 2020 года стало известно, что Министерство культуры и информационной политики исключило рэпера из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины и которым, запрещен въезд на территорию страны.

Фото: Василий Вакуленко

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