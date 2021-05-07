Электрофолк группа Go-A презентовала ремикс песни Shum, с которой представит Украину на Евровидении 2021 в Роттердаме. Он был создан совместно с Dj Nana (настоящее имя — Анастасия Кумейко).

В новом звучании песня приобрела минимализм и качественный бит.

Dj Nana подчеркнула, что ей нравится находить молодых исполнителей, которые имеют свое собственное музыкальное лицо, а также работают в сегменте этно электро фолка.

— Музыка Go_A отражает нашу культуру и несет ее в свет. Я была очень рада прикоснуться к творчеству такого интересного, оригинального музыкального коллектива, — сказала Анастасия.

Участники группы Go-A отметили, что им всегда интересно наблюдать за тем, каким видят их творчество.

— У Dj Nana интересное и необычное прочтение. Надеемся, что мы дождемся момента, когда нам позволят наконец-то собраться на танцполах. Мне кажется, именно там наш ремикс максимально сможет раскрыть свой потенциал, — комментирует группа Go-A.

Под каким номером выступит Украина

Украинская группа Go-A выступит на Евровидении 2021 18 мая в первом полуфинале под 15-м номером.

Вместе с нашей страной выступит еще 15 участников.

Второй полуфинал состоится 20 мая, финал — 22 мая.

Фото: Go_A