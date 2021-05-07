Совсем скоро, 9 мая, украинцы будут праздновать День матери. Некоторые отечественные звезды уже начали поздравлять своих самых близких людей и благодарить их за подаренную жизнь, любовь и ласку.

Как украинские звезды поздравляют своих самых дорогих людей с Днем матери — смотрите на Фактах ICTV.

Певица Злата Огневич поделилась видео и фото со своей мамой Галиной. Артистка преподнесла ей огромный букет цветов. Звезда подчеркнула, что очень важно помнить о своих мамах и дарить им любовь.

— Больше всего мама радуется, когда я приезжаю в гости. Такое счастье видеть ее улыбку, смеяться и снова ощущать себя детенышем. Мамочка, спасибо, что ты есть, — подписала публикацию Злата Огневич.

Успел поздравить маму уже и актер Тарас Цимбалюк. Он показал букет роз, которые преподнес своему главному человеку.

— Я уверен, что мама — самый важный человек в любой семье. Поэтому не забудьте поздравить своих мам во второе воскресенье мая, — напомнил Цимбалюк.

Хореограф Илона Гвоздева опубликовала серию снимков, на которых запечатлена она и ее мама с букетом цветов.

Она подчеркнула, что 9 мая не сможет быть рядом со своей мамой, поэтому решила поздравить ее заранее.

— Дорогая моя мамуля , я так благодарна тебе за твою любовь, за твои сильные руки, за безграничную помощь, за ласку и за себя. Живи как можно дольше и дари свою любовь нам. Люблю, благодарю, ценю, — написала Илона в своем Instagram.

Оригинально к идее подарка на День матери подошла певица Jerry Heil. Она подготовила для своей мамы видеосюрприз, после чего появилась в комнате с букетом цветов.

— Не обязательно дарить дорогие вещи — лучше скажите дорогие для нее слова. Достаточно сделать это особенно, — сказала Jerry Heil.

Актриса Лилия Ребрик поделилась снимком с букетом красных роз и призвала ценить своих матерей, пока есть такая возможность.

— Поцелуйте свою маму! Обнимите, поздравьте. Встретьтесь, пока есть такая возможность. Посидите на кухне не один час или позвоните. Скажите, как любите, и будьте рядом всегда. Берегите, — написала Ребрик.

Певец Melovin поделился фотографией с мамой, на которой они запечатлены с букетов розовых роз.

— В преддверии Дня самых любимых мам и пусть он будет каждый день. Любимая мама, продолжай вдохновлять себя и нас с папой, — написал Melovin.

Актриса Наталка Денисенко призналась, что даже не представляла, насколько сильна материнская любовь, до тех пор, пока сама этого не испытала.

— Поздравьте своих мам 9 мая, обнимите, поцелуйте, скажите, как сильно вы их любите. Ведь мама — это тот человек, который любит вас больше всего на свете, просто потому, что вы есть, — подписала свой снимок Денисенко.

Идеи подарков для мамы

Если вы еще не придумали, что подарить маме на День матери 2021, то мы подготовили для вас подборку.

Отличным подарком станет букет из конфет или печенья, набор оригинального шоколада или вкусного чая. Также можно подарить что-то из техники, товаров для хобби или просто красивый букет цветов.