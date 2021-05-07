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Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Валентина Чорна |

Навсегда в памяти: у Славы Каминской умер отец

Слава Камінська з батьком

В украинской певицы Славы Каминской умер отец. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Слава Каминская обнародовала серию фото с отцом и призналась, что всегда боялась дня, когда придется прощаться со своими родными.

— Папа… ты мне сегодня снился. Спасибо, что пришел попрощаться. Я так боялась, что этот день когда-нибудь наступит. Ты навсегда останешься в моей памяти, в моих детях, — написала Слава.

Родители Каминской развелись, когда она была еще ребенком. Но несмотря на это Слава всегда поддерживала теплые отношения с отцом.

Слава Каминская об изменах и наркотиках

Украинская певица Слава Каминская рассказала об отношении к изменам и призналась в том, что пробовала наркотики.

По словам звезды, она развелась с первым мужем Евгением из-за того, что влюбилась в режиссера. Кроме этого, Слава убеждена, что изменяют все, поскольку в ее практике было именно так.

Фото: Слава Каминская

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