Украинская певица Оля Полякова анонсировала выход нового клипа, который посвящен переходному возрасту женщины. Ролик был создан с помощью технологии motion control.

Режиссером клипа Оли Поляковой стал Любомир Левицкий. Он отметил, что работа над новым видео оказалась достаточно сложной технологически.

— Это действительно вызов и для Оли, и для меня лично. Мы делаем клип, которым подчеркнем всю эпоху Поляковой в прошлых ее работах. Работа очень сложная технологически, хотя выглядеть должна легко и органично, — рассказал режиссер.

Автором песни стал Дмитрий Сысоев, который написал для Оли такие хиты, как Лед тронулся и Эй, секундочку.

Кроме этого, на съемках ролика присутствовали участники одного из самых популярных комедийных шоу страны.

Сама Полякова призналась, что очень соскучилась по концертами и новыми клипами.

— Эта песня как всегда о непростой судьбе нашей женщины. На этот раз ее сюжет и смысл в том, что каждый из нас в круговороте дел и забот должна беречь свою внутреннюю девочку, заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать, — рассказала певица.

Как Оля Полякова попала в шоу-бизнес

Продюсер Ирина Ковальская рассказала, как Оля Полякова попала в шоу-бизнес и какой у нее был первый гонорар.

По словам Ковальской, она начала работать с певицей при довольно необычных обстоятельствах. В обмен на ремонт, который делал дядя Поляковой в студии Ирины, Оля получила свой первый клип и пресс-конференцию.

Первый гонорар будущей звезды составил $100 из которых она получала $15.

Фото: пресс-служба Оли Поляковой