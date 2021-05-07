Вышла девятая серия реалити-шоу Насти Каменских Девочки рулят. Новый выпуск получился самым длинным по времени и, соответственно, насыщенным.

В девятом эпизоде Настя вместе со своей подругой Аней вышли на связь с психотерапевтом. Темой обсуждения стал актуальный вопрос для многих — как полюбить себя?

Во время беседы Каменских расплакалась. Исполнительница сказала, что ее задели за живое.

После девушки всей своей компанией отправились в древний город племени майя Чичен-Ица. Там Аня, Настя и ее мама Лидия привселюдно спели Червону руту, за что заработали 15 песо.

Дальше они отправились бороться со страхом высоты — прыгать со скалы в колодец Священного сенота.

— Я понимала, что могу отказаться от этого, но зачем? Чтобы пойти дальше, нужно что-то перебороть в себе. Я приняла решение это сделать, — сказала Каменских.

Серия завершилась вечером воспоминаний. Девушки все вместе отправились смотреть фильм про Настиного папу, который умер 25 января 2021 года.

— Я хочу чтобы мы оставили в Мексике все. Вы просто не представляете, какая любовь была между моими родителями. Я вижу, как мама волнуется, хоть и не показывает этого. Она улыбается, смеется, но когда уходит в комнату, то грустит и плачет, — сказала Каменских.

Девочки рулят

В начале апреля украинская певица Настя Каменских презентовала реалити-шоу Девочки рулят. В новом проекте артистка делится моментами своей жизни.

Сьемки реалити-шоу проходят в городе Тулум (Мексика), куда исполнительница отправилась со своей подругой Аней, мамой Лидией и помощницами Илоной и Лерой.

Всего в первом сезоне 10 серий, которые выходят каждый вторник и четверг на YouTube-канале артистки.

Фото: Настя Каменских