Известный ресторатор, шеф-повар и судья шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво получил вид на жительство в Украине.

— Теперь официально я — украинец! Министерство культуры издало указ, чтобы я получил постоянное место проживания! Не передать словами, как я счастлив, ведь мало кто удостаивается такой великой чести! — заявил Хименес-Браво.

Также шеф-повар опубликовал снимок с документом в Instagram.

Интервью Эктора Хименес-Браво

Ресторатор и судья на шоу Мастер-шеф Эктор Хименес-Браво растрогал исповедью о сложных отношениях со своим отцом, а также рассказал о давлении в детстве, из-за которого не хотелось жить.

Эктор Хименес-Браво поделился своей историей в рамках кампании против гендерных стереотипов, которую проводит телеканал СТБ в партнерстве с отделом устойчивого развития StarLightMedia. Героями проекта #Сильный стали 14 известных мужчин.