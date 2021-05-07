Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев рассказал о работе с Максом Барских, отношениях с бывшей супругой и болезни матери.

В одном из последних интервью Алан Бадоев признался, что Макс Барских является очень важным человеком в его жизни. Именно благодаря ему Бадоев стал известен как продюсер.

Впервые они познакомились на проекте Фабрика звезд 2, где Алан был одним из режиссеров-постановщиков.

— Человек полностью заставил меня сменить профиль моей деятельности. Я был режиссером и в тот момент мне это уже надоело. И тут появляется человек, который, как мне кажется, является моим альтер-эго. Благодаря ему у меня появилась новая профессия и я понял, что необходимо для того, чтобы работать в шоу-бизнесе. Макс сделал так, что мне захотелось этим заниматься. И это изменило мою жизнь, — рассказал Алан.

Также Алан Бадоев отметил, что ему сложно рассказывать о маме, поскольку это самый дорогой человек в его жизни.

Кроме того, недавно она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

— Недавняя болезнь мамы всерьез пошатнула у меня веру в наших людей. Ненавижу безответственность. Мою маму чуть не загубили: ее уже готовили к морфию. И тогда отец сказал: умирать она будет дома, я сам буду за ней ухаживать. Он вылечил ее в течение недели, — отметил Алан.

Режиссер признался, что несмотря на развод, он поддерживает дружеские отношения со своей бывшей женой Жанной Бадоевой.

— Мы входили в брак через невероятную дружбу и нам было важно остаться друзьями: и для детей, и для себя. Жанна — мой тотем, и такого человека я не встречу больше никогда, — поделился Алан.

По словам Алана, с возрастом он стал менее категоричным, а за всю свою жизнь трижды прощал измены.

Макс Барских представил новый клип

Украинский певец Макс Барских выпустил клип на песню Bestseller, которую исполнил вместе с российской артисткой Zivert.

Ролик дуэт посвятил важным проблемам социальных тенденций. Барских отметил, что в современном мире люди слишком много времени проводят в социальных сетях. Режиссером клипа стал Алан Бадоев.

Фото: пресс-служба Алана Бадоева