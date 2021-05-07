Весь мир с нетерпением ждет международный песенный конкурс Евровидение 2021, который пройдет в Роттердаме уже 18 мая. Для Украины в этом году участие в конкурсе будет особенным, поскольку впервые на сцене Евровидения прозвучит полностью украиноязычная песня.

Электро-фолк группа Go-A, которая будет представлять Украину, исполнит композицию Шум.

Что известно о песне Шум

В основу трека положен магический обряд призвания весны и пробуждения всего живого. Идея создания песни возникла в солистки группы Екатерины Павленко, которая решила адаптировать украинский обряд вождения Шума под современные реалии.

Таким образом Шум в репертуаре группы появился еще задолго до участия в конкурсе. Катерина Павленко призналась, что этим треком они хотят популяризировать украинские традиции и фольклор.

Но согласно новым правилам Евровидения, Go-A пришлось переделать текст песни, сократить хронометраж и снять новый клип.

Текст песни Шум

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Там у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися, шуме, барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Прийди, прийди, весняночко

Та й не забарися

А ми вийдем на юлицю

Будем любитися

Весняночко, паняночко

Заглянь у віконце

Заспівали співаночку

Засвітило сонце

Нумо, нумо заплетемо шума

Заплетемо, гуляти підемо

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Заплетися, шуме, заплетися

Барвіночком, шуме, застелися

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Весняночка, весняночка

Де ти зимувала?

У садочку на кленочку

Сорочечку пряла

Ой у лісі на юзлісі

Сова в дуду дує

Заспіваю співаночку

Нехай вона чує

Заплетися шуме барвіночком

Я тобі співаю весняночку

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Нумо, нумо наробили шума

Наробили, весну розбудили

Сію, сію, сію, сію конопелечки

Сію, сію, сію, сію зеленесенькі

Реакция на песню

Конкурсный трек Шум в сети восприняли весьма неоднозначно. Некоторые раскритиковали группу за выбор украиноязычной песни, поскольку она может быть непонятной международному зрителю.

Но большинство поклонников Евровидения уверены, что Шум является уникальной композицией, которая отражает богатство украинской культуры.

Кроме этого, группу Go-A публично поддержали такие украинские артисты, как Джамала, Alyosha и Евгений Филатов.

Шансы на победу

В международном прознозе букмекеров на Евровидение 2021 группа Go-A занимает 16 место среди 39 участников конкурса.

А по словам украинского продюсера Владимира Бебешко, коллектив имеет все шансы для того, чтобы достойно представить Украину и войти в пятерку.

Go-A представил ремикс песни Shum

Представитель Украины на Евровидение 2021 группа Go-A выпустила ремикс песни Shum, созданный совместно с Dj Nana.

Новая версия Шума приобрела качественный бит, а также стала более ритмичной и оригинальной. Участникам группы Go-A кажется, что именно этот ремикс сможет полностью раскрыть потенциал коллектива.