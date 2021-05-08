Вторая мировая война — стала одним из самых кровавых конфликтов в истории человечества. В 2021 году исполняется 76 лет со дня окончания этой войны.

Акт о капитуляции Германии был подписан 8 мая 1945 года, а 2 сентября — о капитуляции Японии.

Вторая мировая война оставила гигантский след в мировом кинематографе. Режиссеры со всего мира часто обращаются к военной тематики в своих работах.

Сейчас снято множество проникновенных фильмов, чтобы мы не забыли о том, что случилось. Факты ICTV собрали лучшие фильмы о Второй мировой войне.

Дюнкерк

Фильм рассказывает историю спасения трехсот тысяч солдат во время эвакуации в Дюнкерке, которая состоялась во время Второй мировой войны.

Сюжет фильма состоит из трех основных линий, которые охватывают различные временные промежутки и происходят на воде, суше и в воздухе.

Режиссер в картине деперсонификует врага, чем только усиливает эффект его присутствия на поле боя.

Лента получила три награды Оскар (8 номинаций) и одну статуэтку BAFTA.

Режиссер: Кристофер Нолан. Главные роли: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Кеннет Брана, Киллиан Мерфи, Марк Райлэнс.

Рейтинг IMDb: 7,8

Касабланка

События фильма разворачиваются в марокканской Касабланке, которая во время Второй мировой войны находилась под контролем вишистской Франции.

Главный герой Рик Блэйн — циничный американец и владелец игорного клуба. Рику приходится выбирать между любовью к любимой женщине и необходимостью поступить правильно — помочь ей с мужем, лидером движения Сопротивления, бежать из Касабланки для продолжения борьбы с нацистами.

В ленте нет зверств войны, концлагерей и бомбардировок — это маленькая история о людях, которые пытаются пересидеть войну или наскрести денег на побег подальше от нацистов.

Фильм получил три статуэтки Оскар (8 номинаций), среди которых лучший фильм и режиссура.

Режиссер: Майкл Кертис. Главные роли: Хамфри Богард, Ингрид Бергман, Пол Хенрейд, Клод Рейнс.

Рейтинг IMDb: 8,5

Спасти рядового Райана

Фильм Спасти рядового Райана Стивена Спилберга — один из самых известных и самых любимых картин о войне у многих киноманов.

По сюжету у матери было четыре сына, трое из них, почти одновременно погибают на войне. Командование решает демобилизовать четвертого сына, рядового Райана и отправить домой к матери.

Для того, чтобы найти и спасти солдата, крошечному отряду придется пройти через все круги ада войны.

Картина получила пять наград Оскар, два Золотых глобуса и две статуэтки BAFTA.

Режиссер: Стивен Спилберг. Главные роли: Том Хэнкс, Том Сайзмор, Эдвард Бернс, Бэрри Пеппер и Мэтт Дэймон.

Рейтинг IMDb: 8,6

По соображениям совести

Фильм рассказывает реальную историю медика армии США времен Второй мировой войны Дезмонда Доса, который отказывается носить оружие, убивать людей и становится первым идейным уклонистом.

Интересно, что Дезмонд Дос — единственный, кто получил Медаль Почета (высшая военная награда США) за поступки, не связанные с использованием оружия во время Второй мировой войны.

Фильм получил две награды Оскар (6 номинаций) и одну статуэтку BAFTA.

Режиссер: Мэл Гибсон. Главные роли: Эндрю Гарфилд, Сэм Вортингтон, Тереза ​​Палмер и Люк Брейси.

Рейтинг IMDb: 8,1

В бой идут одни “старики”

Фильм украинского режиссера Леонида Быкова о боевых буднях гвардейского полка летчиков-истребителей во время немецко-советской войны, в основном — второй, “поющей” эскадрильи.

Быков, обойдя советскую цензуру, сумел внести в ленту две украинские песни — Гимн сечевых стрельцов (Ой, у лузі червона калина похилилася) и Ніч, яка місячна.

В фильме В бой идут одни “старики” Быков говорит свой незабываемый, полон любви монолог:

– Как же вы не заметили? Мы же сегодня над моей Украиной дрались! – А как тут заметишь: те же поля, дороги, села. – Э, нет! А воздух? Другой. А небо? Голубее. И земля зеленее.

Режиссер: Леонид Быков. Главные роли: Леонид Быков, Сергей Подгорный, Владимир Талашко, Сергей Иванов и Алексей Смирнов.

Рейтинг IMDb: 8,4

Бесславные ублюдки

В фильме Бесславные ублюдки история разворачивается как альтернативная версия событий Второй мировой войны на территории Франции.

На глазах у Сюзанны Дрейфус от рук немецкого полковника Ганса Ланда погибает ее семья. Девушке чудом удается спастись и бежать в Париж, где она устраивается на работу в кинотеатр.

В то же время где-то в Европе лейтенант Алдо Рейн собирает группу еврейских солдат, именующих себя Ублюдками. Обе сюжетные линии пересекаются, когда диверсанты встречаются в кинотеатре с Сюзанной, мечтающей отомстить обидчикам.

Лента получила по одной награде Оскар, Золотой глобус, BAFTA и Каннского кинофестиваля.

Режиссер: Квентин Тарантино. Главные роли: Брэд Питт, Кристоф Вальц, Мелани Лоран, Даниэль Брюль и Дайан Крюгер.

Рейтинг IMDb: 8,3

Игра в имитацию

Картина рассказывает историю британского математика Алана Тьюринга и его команды специалистов-дешифровальщиков в британской тайной правительственной школе кодов, которые смогли взломать код Enigma.

Тьюринг разработал устройство, которое позволяло читать практически все сообщения Люфтваффе, а затем зашифрованные сложные радиограммы нацистских подводников.

Фильм удостоился одной награды Оскар (8 номинаций).

Режиссер: Мортен Тильдум. Главные роли: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэтью Гуд, Чарльз Дэнс.

Рейтинг IMDb: 8,0

Большой побег

Американская лента рассказывает о побеге союзнических военнопленных из немецкого лагеря во время Второй мировой войны.

Сюжет фильма основывается на основе книги Пола Брикхилла Большой побег, которая основана на реальном случае массового побега из лагеря для военнопленных Шталаг Люфт III.

Режиссер: Джон Стерджерс. Главные роли: Стив МакКуин, Джеймс Гарнер, Ричард Аттенборо, Чарльз Бронсон, Джеймс Дональд.

Рейтинг IMDb: 8,2

Флаги наших отцов

Флаги наших отцов — является частью дилогии, которая рассказывает о битве за остров Иводзима во время Второй мировой войны. Фильм Флаги наших отцов показывает события глазами американских солдат, а фильм Письма с Иводзимы — с точки зрения японских.

Шесть американских пехотинцев во время битвы за остров Иводзиму водрузили флаг на вершине самой высокой точки острова — горе Сурибати. Фотоснимок, запечатлевший момент поднятия флага, превратил обычных ребят в героев.

Режиссер: Клинт Иствуд. Главные роли: Райан Филипп, Джесси Брэдфорд, Адам Бич, Бэрри Пеппер, Джейми Белл.

Рейтинг IMDb: 7,1

Летят журавли

Лента рассказывает о судьбе молодых людей, которых разлучила война в момент, когда, казалось, вся жизнь впереди.

Это нетипичная советская драма — противоречивые отношения, эмоциональная игра, легкая камера и четко очерчена композиция кадра с точки зрения киноматографистов.

Это единственный советский фильм, который удостоился пальмовой ветви Каннского кинофестиваля. Интересно, что картина очень не понравилась Никите Хрущеву, который после просмотра гневно ее раскритиковал, назвав главную героиню шлюхой.

Режиссер: Михаил Калатозов. Главные роли: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев.

Рейтинг IMDb: 8,3