Евровидение 2021: группа Go-A сфотографировалась на фоне украинского флага перед поездкой

Украинская электро-фольк группа Go-A, которая принимает участие в Евровидение 2021, отправляется в Роттердам. Именно там состоится ежегодный международный песенный конкурс.

В аэропорту развернули огромный баннер Евровидения, а сама группа сфотографировалась на фоне украинского флага.

Участников музыкального коллектива ждет самоизоляция сроком на 10 дней.

Планируется, что музыканты в это время будут писать музыку в гостиничном номере.

Также участники конкурса Евровидение 2021 взяли с собой музыкальные инструменты и компьютер с необходимым оборудованием.

Евровидение 2021

На международный конкурс Евровидение 2021 в Нидерландах допустят максимум 3,5 тыс. зрителей. Мероприятие будет проходить в концертном зале Ahoy.

Зрители будут обязаны показать отрицательный результат теста на Covid-19, полученный не ранее, чем за сутки до начала мероприятия, чтобы попасть на шоу. Кроме этого, им придется сделать повторный тест через пять дней после конкурса.