PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Юлія Захарченко |

Группа Go-A сфотографировалась на фоне украинского флага перед поездкой на Евровидение

Группа Go-A сфотографировалась на фоне украинского флага перед поездкой на Евровидение

Украинская электро-фольк группа Go-A, которая принимает участие в Евровидение 2021, отправляется в Роттердам. Именно там состоится ежегодный международный песенный конкурс.

В аэропорту развернули огромный баннер Евровидения, а сама группа сфотографировалась на фоне украинского флага.

Участников музыкального коллектива ждет самоизоляция сроком на 10 дней.

Читайте
Евровидение 2021: где и когда пройдет песенный конкурс

Планируется, что музыканты в это время будут писать музыку в гостиничном номере.

Также участники конкурса Евровидение 2021 взяли с собой музыкальные инструменты и компьютер с необходимым оборудованием.

Евровидение 2021: группа Go-A сфотографировалась на фоне украинского флага перед поездкой

Евровидение 2021

На международный конкурс Евровидение 2021 в Нидерландах допустят максимум 3,5 тыс. зрителей. Мероприятие будет проходить в концертном зале Ahoy.

Зрители будут обязаны показать отрицательный результат теста на Covid-19, полученный не ранее, чем за сутки до начала мероприятия, чтобы попасть на шоу. Кроме этого, им придется сделать повторный тест через пять дней после конкурса.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка