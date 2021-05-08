Евровидение 2021: группа Go-A сфотографировалась на фоне украинского флага перед поездкой

Украинская электро-фольк группа Go-A, которая принимает участие в Евровидение 2021, отправляется в Роттердам. Именно там состоится ежегодный международный песенный конкурс.
В аэропорту развернули огромный баннер Евровидения, а сама группа сфотографировалась на фоне украинского флага.
Участников музыкального коллектива ждет самоизоляция сроком на 10 дней.
Планируется, что музыканты в это время будут писать музыку в гостиничном номере.
Также участники конкурса Евровидение 2021 взяли с собой музыкальные инструменты и компьютер с необходимым оборудованием.
Евровидение 2021
На международный конкурс Евровидение 2021 в Нидерландах допустят максимум 3,5 тыс. зрителей. Мероприятие будет проходить в концертном зале Ahoy.
Зрители будут обязаны показать отрицательный результат теста на Covid-19, полученный не ранее, чем за сутки до начала мероприятия, чтобы попасть на шоу. Кроме этого, им придется сделать повторный тест через пять дней после конкурса.