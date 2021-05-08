Украинский певец, композитор и автор песен Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) празднует свой день рождения. В этом году артисту исполняется 40 лет.
Потап участник и продюсер многих известных групп и исполнителей — Потап и Настя, Время и Стекло, MOZGI, певиц Мишель Андраде и Нади Дорофеевой и другое. Также он является учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment.
Кажется, что Потап умеет делать все, что связано с творчеством. Он не только профессионал в музыкальном направлении, но еще и сценарист, телеведущий, режиссер и даже мастер спорта по водному поло.
Пять романтических и лирических песен авторства Потапа — слушайте на Фактах ICTV.
Потап и Настя — Почему
Песню Почему Алексей написал для дуэта Потап и Настя в 2008 году. В треке рассказывается о истории любви и расставания девушки и мужчины, которые запутались в своих чувствах.
В этой истории девушка говорит о том, что ее любимый человек перестал ее слышать и просит его открыть свое сердце и душу, а также признать ошибку.
Судя по клипу к песне, история пары не имела счастливого конца.
— Заковали мое небо в стальную клетку, поставили на сердце больную метку. Когда теперь мне доведется с тобою встретиться? Душа на волю рвется, а тело мечется, — поет Потап.
Время и Стекло — Так выпала карта
Первый сингл для группы Время и Стекло Так выпала карта Потап написал в 2010 году.
Современный романс сразу же стал нашумевшим треком, который транслировали на протяжении долгого времени.
Главные герои песни влюбились друг в друга летом и, судя по всему, их роман был недолгим. Однако он оставил отпечаток на сердце каждого из них.
— Наше лето с тобой убежало, не сказав нам прощания даже. Задержись хотя бы на день, подари мне лучик счастья. Посиди со мною рядом, не дели любовь на части, — поет Надя Дорофеева.
Юлия Думанская — Закохана
Первый украиноязычный сингл Алексея был написал для певицы Юлии Думанской в 2017 году. Композиция получила название Закохана.
Песня о настоящей любви девушки, которая никогда в жизни еще не была так влюблена в своего спутника. Однако она просит его отпустить ее.
Настя Каменских и Любовь Успенская — Ты же не забыл
Трек Ты же не забыл напоминает о том, как важно сохранять чувство любви, проносить его сквозь года, беречь и ценить дорогих и близких к сердцу людей.
— Мы с тобой как в первый раз и дождь пошел такой сентиментальный. Мы с тобою встретились в тот самый день так много лет назад, и твои глаза как тогда горят, — поет Настя Каменских.
ПТП — Константа
В день своей свадьбы с Настей Каменских Потап презентовал лирическую песню Константа под псевдонимом ПТП.
Сам артист говорил, что этот трек — это не просто песня, а часть его души и сердца.
Сингл Константа — это признание мужчины в любви к своей женщине.
— Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви, — сказал Потап.
Потап рассказал о ссорах с Каменских
Украинский шоумен Потап рассказал, из-за чего ссорится со своей супругой Настей Каменских. Он подчеркнул, что это бывает редко и зачастую по мелочам.
По словам Алексея, Настя срывается со своего режима только из-за него и иногда злится. Также он признался, что иногда разбрасывает свои вещи, но это он связывает с частыми гастролями и проживаниями в отелях.
Фото: Алексей Потапенко