Украинский певец, композитор и автор песен Потап (настоящее имя — Алексей Потапенко) празднует свой день рождения. В этом году артисту исполняется 40 лет.

Потап участник и продюсер многих известных групп и исполнителей — Потап и Настя, Время и Стекло, MOZGI, певиц Мишель Андраде и Нади Дорофеевой и другое. Также он является учредителем продюсерского центра MOZGI Entertainment.

Кажется, что Потап умеет делать все, что связано с творчеством. Он не только профессионал в музыкальном направлении, но еще и сценарист, телеведущий, режиссер и даже мастер спорта по водному поло.

Пять романтических и лирических песен авторства Потапа — слушайте на Фактах ICTV.

Потап и Настя — Почему

Песню Почему Алексей написал для дуэта Потап и Настя в 2008 году. В треке рассказывается о истории любви и расставания девушки и мужчины, которые запутались в своих чувствах.

В этой истории девушка говорит о том, что ее любимый человек перестал ее слышать и просит его открыть свое сердце и душу, а также признать ошибку.

Судя по клипу к песне, история пары не имела счастливого конца.

— Заковали мое небо в стальную клетку, поставили на сердце больную метку. Когда теперь мне доведется с тобою встретиться? Душа на волю рвется, а тело мечется, — поет Потап.

Время и Стекло — Так выпала карта

Первый сингл для группы Время и Стекло Так выпала карта Потап написал в 2010 году.

Современный романс сразу же стал нашумевшим треком, который транслировали на протяжении долгого времени.

Главные герои песни влюбились друг в друга летом и, судя по всему, их роман был недолгим. Однако он оставил отпечаток на сердце каждого из них.

— Наше лето с тобой убежало, не сказав нам прощания даже. Задержись хотя бы на день, подари мне лучик счастья. Посиди со мною рядом, не дели любовь на части, — поет Надя Дорофеева.

Юлия Думанская — Закохана

Первый украиноязычный сингл Алексея был написал для певицы Юлии Думанской в 2017 году. Композиция получила название Закохана.

Песня о настоящей любви девушки, которая никогда в жизни еще не была так влюблена в своего спутника. Однако она просит его отпустить ее.

Настя Каменских и Любовь Успенская — Ты же не забыл

Трек Ты же не забыл напоминает о том, как важно сохранять чувство любви, проносить его сквозь года, беречь и ценить дорогих и близких к сердцу людей.

— Мы с тобой как в первый раз и дождь пошел такой сентиментальный. Мы с тобою встретились в тот самый день так много лет назад, и твои глаза как тогда горят, — поет Настя Каменских.

ПТП — Константа

В день своей свадьбы с Настей Каменских Потап презентовал лирическую песню Константа под псевдонимом ПТП.

Сам артист говорил, что этот трек — это не просто песня, а часть его души и сердца.

Сингл Константа — это признание мужчины в любви к своей женщине.

— Признание моей девочке Насте Каменских, которую я люблю и на которой женюсь. Это лирика о самом главном — о союзе наших галактик, о нашей любви, — сказал Потап.

Потап рассказал о ссорах с Каменских

Украинский шоумен Потап рассказал, из-за чего ссорится со своей супругой Настей Каменских. Он подчеркнул, что это бывает редко и зачастую по мелочам.

По словам Алексея, Настя срывается со своего режима только из-за него и иногда злится. Также он признался, что иногда разбрасывает свои вещи, но это он связывает с частыми гастролями и проживаниями в отелях.

Фото: Алексей Потапенко