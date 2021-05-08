Украинскому продюсеру и певцу Потапу 8 мая исполняется 40 лет.

Артист давно стал одним из самых любимых и известных исполнителей для украинцев. Его творчество связывают с ритмичными мелодиями и ироничными текстами, которые сразу запоминаются слушателям.

Кроме того, Потап смог себя полностью реализовать в различных проектах, а также признаться в любви невесте так, чтобы вся женская часть страны наблюдала за этим с завистью.

Вот уже более 15 лет вся страна напевает песни Потапа, однако Факты ICTV создали шуточный тест, чтобы проверить, действительно ли вы хорошо знакомы с творчеством Алексея Потапенко.

Алексей Потапенко, которого все знают как Потапа — украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссер, композитор, телеведущий и мастер спорта по водному поло. Также он основал продюсерский центр Mozgi ENT.

Участник и продюсер таких музыкальных коллективов как Потап и Настя, Время и Стекло, Mozgi.

Алексей воспитывает сына Андрея, который родился в браке с Ириной Горовой. В 2014 году пара сообщила о разводе, однако продолжила работать вместе.

В 2019 году разрушилась главная интрига шоу-бизнеса. Они таки пара — Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу.

День рождения Насти Каменских

4 мая украинский рэпер Алексей Потапенко поздравил свою жену Настю Каменских, с днем рождения.

Оригинальное поздравление он разместил почти в полночь на своей странице в Instagram.