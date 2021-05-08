Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила своего мужа, продюсера и композитора Потапа, с Днем рождения.

Милое поздравление Настя Каменских написала в посте на своей странице в социальной сети Instagram.

Певица рассказала, что в этот день, в городе Киеве, ровно 40 лет назад, родился самый добрый и самый талантливый мальчик.

— Я очень горжусь тобой, Леша! Ты так много всего сделал и так многого достиг. Ты лучший продюсер, гениальный автор, бизнесмен, ведущий, юморист, роскошный муж и любовник, и этот список бесконечный. Но самое главное, что ты всегда был и остаешься настоящим человеком, — отметила супруга Потапа.

По ее словам, сегодня начнется ещё один интересный, прекрасный, волшебный, полный любви и приключений новый год Потапа.

— Зная тебя, ты ворвешься в него как торнадо и умчишь покорять новые вершины! А я просто буду рядом, чтоб любить, наполнять, и поддерживать моего мишку, — подытожила Каменских.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подборка песен Потапа

Украинский певец и композитор Потап празднует свой день рождения. В этом году артисту исполняется 40 лет.

Потап участник и продюсер многих известных групп и исполнителей — Потап и Настя, Время и Стекло, MOZGI, певиц Мишель Андраде и Нади Дорофеевой и тому подобное. Также он является основателем продюсерского центра MOZGI Entertainment. Слушайте пять лирических песен Потапа на Фактах ICTV.

Фото: NK