Болгарию на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 будет представлять певица Victoria с песней Growing up is getting old.

Исполнительница выйдет на сцену в Роттердаме во втором полуфинале, который состоится 20 мая. Певица призналась, что ее трек рассказывает о непростом пути к самостоятельной жизни и взрослению.

Текст и перевод песни Growing up is getting old — читайте на Фактах ICTV.

Оригинальный текст песни Victoria — Growing up is getting old

Playing Tetris with my feelings

Trynna keep them all inside

Hollow shadows and my soul is spilling over,

I’m out of time

Closing every door

Wanna be alone

Lonely is a way that I survive

Sick of wanting more

Sitting on the floor

Wondering where all my feelings go

Nervous system’s aching

Growing up is getting old

Anxiety is draining

Getting up is growing old

Don’t get it,

There’s an ocean of emotion that I’m carrying inside

I am cautious,

Cause I’ve never understood

How so much can fit in little me

Star-crossed soul

And I’m used to letting go

Sink deeper in the flow of it

My demons know exactly where my fears

Are hiding all my tears

I’m torn by nervous system’s aching

Growing up is getting old

Anxiety is draining

Getting up is growing old

And if I ever take that second

To leave my worries behind

Maybe I could tread the waters of time

Get out of my mind

Growing up is getting old

Getting up is growing old

If your world is breaking

And growing up is getting old

Know that you’re worth saving

And getting up is all you’ve got.

Русский перевод песни Victoria — Growing up is getting old

Играю в тетрис со своими чувствам,

пытаюсь удержать их внутри.

Пустые тени, и душа переливается через край,

у меня больше нет времени.

Закрываю каждую дверь,

хочу остаться одна.

Я выживаю только в одиночестве.

Устала хотеть большего.

Сижу на полу,

гадаю, куда уходят мои чувства.

Меня разрывает от нервной боли.

взросление утомляет.

Тревожность иссушает.

Подниматься значит стареть.

Не понимаю этого,

внутри меня океан эмоций.

Я осторожна,

потому что никогда не понимала,

как в маленькой мне может быть столько всего.

Обречённая душа.

Я привыкла отпускать,

тонуть в течении.

Мои демоны точно знают, где мои страхи

прячут мои слёзы.

Меня разрывает от нервной боли.

Взросление утомляет.

Тревожность иссушает,

подниматься значит стареть.

И если я однажды воспользуюсь моментом

и оставлю волнения позади,

может, я смогу пройти через воды времени,

выбраться из своей головы.

Взросление утомляет,

подниматься значит стареть.

Если твой мир рушится

и взросление утомляет,

знай, что ты заслуживаешь спасения,

и возможность встать — это всё, что у тебя есть.

Кто поедет на Евровидение 2021 от Украины

Украину на Евровидении 2021 будет представлять электро-фолк группа Go-A с песней Шум.

Go-A выступит 18 мая в первом полуфинале под 15-м номером. Впервые за 15 лет на сцене Евровидения прозвучит украиноязычная песня.

Подробнее о группе Go-A на Евровидении 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Victoria