Украина ежегодно отмечает светлый праздник День матери во второе воскресенье мая. В 2021 году праздничная дата припала на 9 мая.

Артисты и телеведущие уже успели поздравить прекрасных украинок с Днем матери 2021.

Факты ICTV собрали поздравления звезд, в которых артисты поблагодарили мамам за их нелегкий труд.

Певица Настя Каменских написала поздравительный пост своей маме на личной странице в социальной сети Instagram.

— Счастлива, что ты моя мама. Веселая, красивая, родная, добрая, любящая, понимающая и такая сильная. Очень тебя люблю. Будь всегда рядом. С Днем матери, — написала артистка.

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Украинский певец Melovin также поздравил свою маму с этим светлым праздником и пожелал ей, как и сейчас, продолжать вдохновлять их с отцом.

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Певица Ольга Полякова напомнила украинцам, как важно поздравить своих мам. По ее словам, этот праздник — еще один повод, чтобы позвонить или навестить маму, сказать теплые слова о том, как сильно вы ее любите.

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Телеведущая Лилия Ребрик отметила, что огромная радость — проснуться от поцелуев детей. По ее словам, счастье можно найти даже в мелочах.

— Счастье — в мелочах: в самом вкусные кофе от мужчины, в вопросах детей о том, что надеть. Это особая магия. Любите! Наслаждайтесь! Поздравляйте своих мам, благодарите и всегда знайте, что этот день для нее — самый лучший. Поэтому давайте сегодня лишний раз напомним им о своей любви, — подчеркнула телеведущая.

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День матери 2021

День матери 2021 в Украине празднуют во второе воскресенье мая. Это прекрасный повод еще раз напомнить дорогому человеку, насколько вы его любите.

Конечно, можно самостоятельно подобрать красивые слова, но до нас это сделали украинские поэты. Их потрясающие и трогательные стихи станут хорошим дополнением к вашим поздравлениям. Стихи на День матери 2021 от Лины Костенко и Василия Симоненко смотрите в материале на сайте Факты ICTV.