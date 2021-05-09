Угрожал разрушить карьеру: Галь Гадот рассказала о сотрудничестве с Доссом Уидоном

Израильская актриса Галь Гадот, известная своей ролью Чудо-Женщины в киновселенной DC, рассказала об угрозах режиссера Джосса Уидона разрушить ее карьеру.

Речь идет о конфликте, возникшем в ходе дополнительных съемок фильма Лига Справедливости, на которых настоял Уидон, сменивший в режиссерском кресле Зака Снайдера.

— У меня возникли с ним проблемы, но я их быстро решила. Он угрожал уничтожить мою карьеру в случае, если я не буду делать то, что он говорит, — рассказала Галь Гадот.

Актриса добавила, что конфликт удалось разрешить благодаря тому, что ее поддержал режиссер Чудо-Женщины Пети Дженкинс.

Церемония Оскар 2021

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анжелесе были объявлены победители премии Оскар 2021.

Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала кинокартину Земля кочевников, а ее автор Хлоя Чжао получила статуэтку как лучший режиссер.

Стоит отметить, что организаторы пошли на некоторые послабления карантинных мер, разрешив участникам мероприятия снимать защитные маски в тот момент, когда те находятся в кадре.