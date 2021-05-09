PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Зірки
Дмитро Кудрявцев |

Угрожал разрушить карьеру: Галь Гадот рассказала о сотрудничестве с Доссом Уидоном

Галь Гадот

Израильская актриса Галь Гадот, известная своей ролью Чудо-Женщины в киновселенной DC, рассказала об угрозах режиссера Джосса Уидона разрушить ее карьеру.

Речь идет о конфликте, возникшем в ходе дополнительных съемок фильма Лига Справедливости, на которых настоял Уидон, сменивший в режиссерском кресле Зака Снайдера.

— У меня возникли с ним проблемы, но я их быстро решила. Он угрожал уничтожить мою карьеру в случае, если я не буду делать то, что он говорит, — рассказала Галь Гадот.

Актриса добавила, что конфликт удалось разрешить благодаря тому, что ее поддержал режиссер Чудо-Женщины Пети Дженкинс.

Читайте
Звезда фильма Чудо-женщина Галь Гадот беременна третьим ребенком

Церемония Оскар 2021

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анжелесе были объявлены победители премии Оскар 2021.

Лучшим фильмом года Американская киноакадемия признала кинокартину Земля кочевников, а ее автор Хлоя Чжао получила статуэтку как лучший режиссер.

Стоит отметить, что организаторы пошли на некоторые послабления карантинных мер, разрешив участникам мероприятия снимать защитные маски в тот момент, когда те находятся в кадре.

Источник: Independent

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка