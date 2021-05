Россию на песенном конкурсе Евровидение 2021 представит певица Манижа с песней Russian woman, что в переводе с английского — русская женщина.

Манижа выступит в первом полуфинале Евровидения 2021 — 18 мая под 3 номером.

Стоит отметить, что трек Russian woman номинировали на премию Eurostory Best Lyrics Award за лучший текст песни для песенного конкурса.

Текст и перевод песни Russian woman — читайте на Фактах ICTV.

Оригинальный текст песни Манижа — Russian woman

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна?

(А-а-а) Ждать мне чьей-то ручечки, ручки?

(А-а-а) А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

С ночи до утра, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А че ждать? Встала и пошла

(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (ха-ха)

Хэй, хэй

Every Russian woman needs to know (ха, ха)

You’re strong enough, you’re gonna break the wall (эй, эй)

Every Russian woman needs to know (ха, ха)

You’re strong enough, you’re gonna break the wall(эй, эй)

Шо там хорохорится? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебе уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла без отца, делай то, что (не хочешь)

Ты точно не хочешь? (не хочешь, а надо)

Послушайте, правда, мы с вами — не стадо

Вороны, прошу, отвалите-е-е

Теперь зарубите себе на носу

Я вас не виню, а себя я чертовски люблю

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-ха-ха (ха-ха)

О-о-о

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You’re strong enough, you’re gonna break the wall(Эй, эй)

Every Russian woman needs to know (Ха, ха)

You’re strong enough, you’re gonna break the wall (Эй)

Эй, Russian woman (Ха, ха)

Don’t be afraid, girl (Хэй, хэй)

Да, you’re strong enough (Ха, ха), you’re strong enough (Хэй, хэй)

Don’t be afraid (Don’t be afraid)

Don’t be afraid (Don’t be afraid)

Don’t be afraid (Don’t be afraid)

Don’t be afraid, don’t be afraid

Борются, борются

Все по кругу борются, да не молятся

Сын без отца, дочь без отца

Но сломанной family не сломать меня, а

(Ха-ха) Ха-хэ

А, а

О-о-о

Украинский перевод песни Манижа — Russian woman

Поле, поле, поле, я ж мала

Поле, поле, поле, така мала

Як пройти по полю з вогню?

Як пройти по полю, якщо ти одна?

(А-а-а) Чекати мені чиєїсь ручечки, ручки?

(А-а-а) А хто подасть мені ручку, дівчатка?

З давніх-давен, з ночі до ранку, з ночі-ночі

Чекаємо ми корабля, чекаємо ми корабля дуже-дуже

З ночі до ранку, чекаємо ми корабля, чекаємо ми корабля

А чого чекати? Встала та пішла

(Ха-ха) Ха-ха, ха-ха (Ха-ха)

Хей, хей

Кожній російській жінці необхідно знати: (Ха, ха)

Ви досить сильні, щоб пробити стіну (Гей, гей)

Кожній російській жінці необхідно знати: (Ха, ха)

Ви досить сильні, щоб пробити стіну (Гей, гей)

Шо там приндиться? Ой, красуня

Чекаєш свого молодика? Ой, красуня

Тобі вже за 30, алло, де ж діти?

Ти в цілому гарна, але ось схуднути б

Одягни довге, одягни коротше

Росла без батька, роби те, що (Не хочеш)

Ти точно не хочеш? (Не хочеш, а треба)

А послухайте, правда, ми з вами — не отара

Ворони, прошу, відстаньте-е-е

Тепер зарубайте собі на носі

Я вас не звинувачую, а себе я збіса люблю

Борються, борються

Всі по колу борються, та не моляться

Син без батька, донька без батька

Але зламаною сім’єю не зламати мене, а

(Ха-ха) Ха-ха-ха (Ха-ха)

О-о-о

Кожній російській жінці необхідно знати: (Ха, ха)

Ви досить сильні, щоб пробити стіну (Гей, гей)

Кожній російській жінці необхідно знати: (Ха, ха)

Ви досить сильні, щоб пробити стіну (Ей)

Гей, Російська жінка (Ха, ха)

Не бійся (Хей, хей)

Так, ти досить сильна (Ха, ха), ти досить сильна (хей)

Не бійся (Не бійся)

Не бійся (Не бійся)

Не бійся (Не бійся)

Не бійся (Не бійся)

Борються, борються

Всі по колу борються, та не моляться

Син без батька, донька без батька

Але зламаною сім’єю не зламати мене, а

(Ха-ха) Ха-хе

А, а

О-о-о

Награда за лучший текст песни

На премию Eurostory Best Lyrics Award номинировано пять песен за лучшие тексты для Евровидения 2021.

Среди выдвинутых номинантов — участницы от Болгарии и России, группы от Италии и Бельгии и участник от Нидерландов.

Фото: Манижа