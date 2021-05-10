Украинская певица Джамала в своем Instagram выложила фото со своим старшим сыном Эмиром и младшим Селимом.

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На фото звезда впервые показала лицо 10-месячного малыша и рассказала, что для нее быть матерью.

-Что для меня быть мамой сыновей? Прежде всего, я должна быть сильной. И морально, и физически, — написала Джамала.

Поклонники встретили пост с радостью, поддержали звездную мамочку и заметили, что детишки очень похожи на Джамалу.

Также певица отметила, что быть матерью для нее и видеть улыбки своих детей — это большое счастье и пожелала всем мамам терпения и крепкого сна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Новый альбом Джамалы

23 апреля певица презентовала новый альбом 5:45 в который вошли песни, которые Джамала писала в течение двух лет.

Альбом насчитывает пять песен и отличается душевностью и меланхоличностью.

Звезда также рассказала, что создавала этот альбом вместе с электронными музыкантами и отметила, что ее музыка поможет некоторым людям разобраться в себе и своих эмоциях.

Фото: Джамала