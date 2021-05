Компания Sony Pictures представила официальный трейлер фильма Веном 2 (Venom: Let There Be Carnage).

В нем показано, как спокойная жизнь главного героя Эдди Брока, роль которого исполняет Том Харди, меняется, когда из тюрьмы выходит серийный убийца Клетус Кэссиди, которого играет Вудди Харрельсон.

Опасный преступник перерождается и становится кровожадным монстром Карнажем, который собирается устроить в городе жестокую резню. Но остановить все это должен симбиот Эдди Брока Веном.

Мировая премьера долгожданного Венома 2 запланирована на 15 сентября этого года.

На днях любителей комиксов также порадовали новым роликом накануне выхода мини-сериала Локи (Loki) с Томом Хиддлстоном в главной роли.

По сюжету, события в нем будут разворачиваться после фильма Мстители: Финал (2019). Премьера сериала запланирована на 11 июня 2021 года.