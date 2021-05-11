Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе 11 мая празднует 58-летие. За свою карьеру он написал сотни песен, которые впоследствии стали настоящими хитами.

Меладзе называют последним романтиком, поскольку он всегда создает душевные и лирические композиции. И несмотря на то, что он является продюсером своего старшего брата Валерия Меладзе и группы ВИА Гра, Константин пишет песни и для других звезд.

В своем арсенале хиты от композитора имеют София Ротару, Алла Пугачева, Полина Гагарина. По случаю дня рождения Константина Меладзе Факты ICTV подготовили подборку песен его авторства.

Полина Гагарина — Спектакль окончен

Композиция Спектакль окончен вышла 19 января 2012 года. Но несмотря на то, что этой песне уже почти 10 лет, она до сих пор не теряет своей популярности.

Валерий Меладзе — Салют, Вера

Песню Салют, Вера Меладзе посвятил своей жене Вере Брежневой. Влюбленные поженились в 2015 году, но оказалось, что пара долго скрывала свои отношения.

Сама Вера отметила, что до сих пор смущается, когда слышит эту композицию.

Анастасия Приходько — Мамо

Эту песню Меладзе создал в соавторстве с Дианой Гольдэ. С композицией Мамо Анастасия Приходько заняла 11 место на международном песенном конкурсе Евровидение 2009.

Вера Брежнева — Доброе утро

Трек Доброе утро Брежнева презентовала в 2014 году. Совместная работа Веры с Константином смогла покорить поклонников и стать достаточно популярной.

В клипе певица предстала в образе восточной красавицы, которая танцует в традиционном сари.

Валерий Меладзе — Красиво

Это одна из самых популярных песен авторства Константина Меладзе. В 1991 году трек получил статуэтку Песня года.

И несмотря на то, что хит Красиво было написано более 10 лет назад, его до сих пор помнят поклонники братьев Меладзе.

Ани Лорак рассказала о сотрудничестве с Меладзе

Певица Ани Лорак рассказала о сотрудничестве с Константином Меладзе и назвала причину их конфликта.

Лорак отметила, что совместная работа с Меладзе длилась недолго, поскольку певицу не устраивали условия, которые ей предлагал продюсер. Кроме этого, певица намекнула, что Меладзе предлагал ей интим.

Фото: Meladzemusic