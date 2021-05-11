Участники группы Go-A, которая будет представлять Украину на Евровидении 2021, рассказали о подготовке к конкурсу, своей уникальности и реакции Европы на песню Шум.

Солистка Екатерина Павленко поделилась, как у них появилась идея сделать вторую версию песни Шум.

— Когда Шум выбрали для Евровидения, мы сразу поняли, что ее нужно будет менять. Нам этого очень сильно не хотелось, поскольку каждая нота, каждое слово были на своем месте. Но мы осознали, что этого не избежать, поэтому решили подойти к процессу более креативно и сделать вторую версию Шума, — отметила Катя.

Кроме этого, певица призналась, что при подготовке к Евровидению группа выкладывается на все 100%. Артисты получают очень большую поддержку от иностранных поклонников.

По словам группы, им удалось заинтересовать интернациональных зрителей и усилить их интерес к Украине.

— Мы ставим акцент на украинском языке. Он очень красивый и вы имеете возможность прикоснуться к нему. И даже если вы не знали о его существовании, вы сможете увидеть Украину с другой стороны. Нас очень радуют комментарии иностранцев. Несмотря на то, что песня на украинском языке, она вызывает у них очень большой интерес, — рассказала Екатерина.

Певцы отметили, что в Европе их творчество восприняли значительно лучше, чем в Украине.

— Европе уже надоела однообразная музыка, которой очень много. А мы показали что-то новое. Мы читаем комментарии со всего мира и именно это их цепляет. То, что мы другие, у нас другой мелос и язык. Мы подняли совсем другую тему, не о любви. А украинцы почему-то привыкли, что народные песни поют старые бабушки, — отметили участники группы.

Также участники группы назвали своих фаворитов на Евровидении 2021. Екатерине очень нравится представитель Швейцарии, певец Gjon’s Tears. А Тарасу Шевченко — группа The Roop из Литвы.

Артисты признались, что конкурс помог им понять, что они могут гораздо больше, чем думали.

— Евровидение научило нас работать, выходить за рамки и соблюдать дедлайны. Оно нас поставило в такие условия, в которых мы поняли, что мы способны на больше, чем думали, — сказала Екатерина Павленко.

Что известно о песне Шум от группы Go-A

Конкурсная песня Шум в арсенале группы Go-A появилась задолго до участия в Евровидении. В основу композиции положен обряд призывания весны и пробуждения всего живого.

Участники группы признались, что таким образом они хотят популяризировать фольклор и традиции. Впервые на сцене Евровидения прозвучит полностью украиноязычный трек. Подробнее о песне Шум от группы Go-A — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Eurovision.ua