Отец британской певицы Адель умер на 57-м году жизни. Причиной смерти Марка Эванса стал рак кишечника.

Известно, что Адель не общалась с папой, поскольку он ушел из семьи, когда девочке было три года. Они пытались наладить отношения, но им это так и не удалось.

В 2011 году в одном из интервью Марк Эванс признался, что чувствует себя покинутым, а также борется с алкоголизмом.

После этого Адель полностью прекратила общение с отцом. Но несмотря на это, новость о его смерти огорчила певицу.

— Семья Марка очень расстроена его смертью. Он всегда хотел помириться с Адель, но ситуация оставалась неприятной до самого конца. Он сделал несколько попыток, чтобы все исправить, но, очевидно, это продолжалось слишком долго — сообщает The Sun.

Адель встречается с другом детства

Британская певица Адель закрутила роман с другом детства. По словам инсайдеров, пара начала встречаться после вечеринки с общими друзьями.

Сейчас их отношения развиваются довольно быстро, влюбленные уже активно строят планы на будущее.

Источник: The Sun