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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Каріна Зуєва |

Покорили после репетиции: журналисты пророчат победу Go-A на Евровидении 2021

Go-A

Украинская группа Go-A, которая представит нашу страну на Евровидении 2021, набрала наибольшее количество баллов, по мнению журналистов, присутствовавших на первой репетиции в Роттердаме.

За результатами голосования в пресс-центре, после первой репетиции группа Go-A заняла лидирующее место по количеству голосов журналистов. Представители Украины набрали 81 балл.

Также по мнению пресс-центра, за последние три дня второе место досталось Исландии — 78 баллов, третье — России — 67 баллов.

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Далее идет Греция — 63 балла, Кипр и Литва — 61, Сербия — 50, Сан-Марино — 47, Хорватия — 46. Завершает десятку лучших, по мнению журналистов, выступлений Бельгия с результатами в 45 баллов.

Go-A стала лидером Евровидения 2021 по мнению журналистов

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

Уже через неделю, 18 мая, в Роттердаме начнется международный песенный конкурс Евровидение. В международном прогнозе букмекеров на Евровидении 2021 лидирует представительница Мальты — певица Destiny.

Украина расположилась на 20-й строчке.

Фото: Go-A

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