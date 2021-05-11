Go-A стала лидером Евровидения 2021 по мнению журналистов

Украинская группа Go-A, которая представит нашу страну на Евровидении 2021, набрала наибольшее количество баллов, по мнению журналистов, присутствовавших на первой репетиции в Роттердаме.

За результатами голосования в пресс-центре, после первой репетиции группа Go-A заняла лидирующее место по количеству голосов журналистов. Представители Украины набрали 81 балл.

Также по мнению пресс-центра, за последние три дня второе место досталось Исландии — 78 баллов, третье — России — 67 баллов.

Далее идет Греция — 63 балла, Кипр и Литва — 61, Сербия — 50, Сан-Марино — 47, Хорватия — 46. Завершает десятку лучших, по мнению журналистов, выступлений Бельгия с результатами в 45 баллов.

Прогнозы букмекеров на Евровидение 2021

Уже через неделю, 18 мая, в Роттердаме начнется международный песенный конкурс Евровидение. В международном прогнозе букмекеров на Евровидении 2021 лидирует представительница Мальты — певица Destiny.

Украина расположилась на 20-й строчке.

Фото: Go-A