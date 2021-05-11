Украинский режиссер, основатель и художественный руководитель Академического музыкально-драматического цыганского театра Романс Игорь Крикунов умер на 67-м году жизни. Причиной смерти артиста стал Covid-19.

Печальную весть сообщила советник мэра Киева по вопросам культуры и развития культурных проектов Диана Попова.

На своей странице в Facebook она обнародовала пост с сочувствием семье Крикунова.

Также смерть артиста подтвердили Николай Подрезан и Виталий Белоножко.

Что известно о Игоре Крикунове

В 1994 году Игорь Крикунов основал цыганский театр Романс. Кроме этого, артист активно участвовал в съемках таких фильмов, как Цыганка Аза, Чардаш Монти, Бухта смерти, Куплю друга.

В 2007 году Игорь Крикунов получил звание Народного артиста Украины. Также он сыграл в фильме Юрия Горбунова Скажене весілля 3, где исполнил роль отца невесты.

Фото: Диана Попова