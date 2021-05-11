Американский актер Том Круз отказался от всех своих наград кинопремии Золотой глобус, а также присоединился к бойкоту HFPA.

Не так давно Голливудскую ассоциацию иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды Золотого глобуса, обвинили в расизме. Стало известно, что среди всего жюри нет ни одного темнокожего человека. На фоне этого Том Круз присоединился к бойкоту голливудских звезд против кинопремии.

Актер получил три статуэтки премии Золотой глобус — две за Лучшую мужскую роль, и одну — за Лучшую мужскую роль второго плана. Все три он вернул обратно.

Известно, что в этом году организаторы Золотого глобуса пообещали включить в состав жюри темнокожих.

Том Круз борется с коронавирусом

Известный актер Том Круз приобрел двух специальных роботов для патрулирования съемочной площадки. Он делает все возможное, чтобы во время съемок фильма Миссия невыполнима 7 сотрудники соблюдали правила карантинной безопасности.

Известно, что роботы могут проводить тесты персоналу.

Источник: Deadline