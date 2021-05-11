Уже через неделю, 18 мая, в Роттердаме начнется международный песенный конкурс Евровидение 2021, на котором Украину представит группа Go-A.

Где и когда смотреть Евровидение 2021 — читайте на Фактах ICTV.

Первый полуфинал песенного конкурса состоится 18 мая. Второй полуфинал — 20 мая. Финал — 22 мая.

Прямую трансляцию в Украине можно будет посмотреть на телеканалах — СТБ и UΛ:Перший. Первый полуфинал начнется в 22.00.

Порядок выступлений стран на Евровидении 2021

Украинская группа Go-A выступит в первом полуфинале Евровидения под 15-м номером.

Вместе с Украиной выступят еще 15 участников. Порядок выступлений представителей стран на Евровидении 2021 — смотрите на Фактах ICTV.