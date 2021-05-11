Украинская телеведущая и журналистка Оксана Соколова рассказала о трудностях профессии, угрозах в свой адрес и желании оставить новости.

В интервью программе Утро в большом городе на ICTV звезда ответила на 33 вопроса Александры Кучеренко.

Оксана Соколова призналась, что благодаря журналистике ей удалось преодолеть комплекс интроверта и страх общения с людьми.

Также она отметила, что в детстве ей нравились уроки музыки. Но музыкантом Оксана не стала из-за своей энергичности и непоседливости.

По словам телеведущей, очень сложно быть 24 часа в контексте новостей, но она уже привыкла к такому ритму жизни. В современной журналистике Соколову раздражают двойные стандарты. Кроме этого, профессия журналиста является достаточно опасной.

— В 2014 году мне пришлось ездить везде с охраной в течение трех месяцев. Мне угрожали люди с “ЛНР” и это не самые лучшие воспоминания, — отметила телеведущая.

За 15 лет работы на телевидении Оксана поняла, что существует только одна формула успеха — много труда. Но если бы у нее была возможность вернуться в прошлое, то Соколова уделила бы больше внимания своей семье.

Оксана предположила, что интернет сможет победить телевидение только через десять лет. Также она отметила, что стала бы адвокатом, если бы не удалось реализоваться в новостной журналистике.

— Я время от времени думаю о том, что могу оставить новости. А потом осознаю, что это мой образ жизни и без этого я уже не смогу, — призналась телеведущая.

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Фото: Оксана Соколова