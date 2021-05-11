Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина пожаловалась на отдых в Египте, куда она отправилась вместе со своим мужем и сыном.

По словам артистки, у нее был худший отпуск и она больше не поедет в эту страну.

— Выводы, которые я сделала для себя, — Египет — не моя страна. Египет — не мой тип природы. Египет — не мой уровень сервиса и питания, — написала Юлия.

Также исполнительница подчеркнула, что новые отели в Египте — это скорее приговор, а не бонус.

— Закрываю для себя путешествия в эту страну. Из хорошего — счастливый сын, красивое море и закат, — подытожила Санина.

Подписчики артистки разделились на два лагеря, кто-то согласился с выводами Юлии, а кто-то подчеркнул, что собирается возвращаться в Египет вновь и вновь.

Семейная жизнь Юлии Саниной

Украинская артистка Юлия Санина рассказала о том, какая она в семейной жизни и из-за чего у нее бывают конфликты с мужем.

Звезда призналась, что в жизни она не такая, как на сцене, и находиться дома ей лучше всего. Также она подчеркнула, что ей нравится ухаживать за сыном и мужем.

По словам Юлии, у них с супругом случаются конфликты из-за того, что у нее не получается оставлять все рабочие процессы за пределами дома.

Фото: Юлия Санина