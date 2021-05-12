Во Львове с аншлагом прошел концерт российского музыканта и лидера группы Машина времени Андрея Макаревича. Из-за карантинных ограничений на мероприятии присутствовали лишь 700 зрителей.

Артист представил эксклюзивный джазовый проект и спел всем известные хиты. Концерт состоялся под открытым небом.

Украинцам импонирует не только творчество Андрея Макаревича, но и его проукраинская позиция. Певец уверен, что агрессия России против Украины является национальным позором.

— Мне Макаревич очень нравится как личность, мне очень импонирует его позиция по поводу ситуации в Украине. Также я люблю его музыку, мои родители слушали его еще на кассетах. Я помню эти песни и соответственно во взрослом возрасте продолжаю слушать, — поделилась поклонница Макаревича.

Андрей Макаревич гастролирует по Украине уже несколько дней. Музыкант отметил, что остался поражен красотой западных областей.

Вскоре концерты лидера группы Машина времени состоятся в Черкассах, Полтаве и Днепре.

Что известно об Андрее Макаревиче

Лидер группы Машина времени Андрей Макаревич публично критикует действия российской власти и поддерживает Украину. Кроме этого, ранее он рассказывал, что в РФ развернулась целая кампания против него.

Макаревич открыто высказывает свою гражданскую позицию и не боится критики власти или своих поклонников.

Фото: Андрей Макаревич