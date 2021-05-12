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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Coldplay, Элтон Джон и Олли Александер: лучшие выступления Brit Awards 2021

Brit Awards 2021

41-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards 2021 прошла 11 мая в Лондоне. На сцене выступили популярные звезды и номинанты шоу.

Начал концерт Coldplay, который презентовал новую песню Higher Power. Группа выступила на открытой площадке.

Одним из самых ярких выступлений премии стало попурри Дуа Липы. Ее пятиминутный номер начался в лондонском метро, ​​а закончился на сцене O2 Arena.

Также в концерте приняли участие Griff, Арло Паркс, Headie One и Оливия Родриго. Певец The Weeknd, который не смог присутствовать на церемонии награждения, исполнил песню Save Your Tears for Another Day по видеосвязи.

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Кроме этого, на сцене Brit Awards выступили Элтон Джон и солист группы Years & Years Олли Александер. Они исполнили кавер на песню It’s a Sin, которая считается гимном ЛГБТ-сообществ.

Шоу завершили Rag’n’Bone Man и Pink, которые исполнили трек Anywhere Away From Here.

Все победители премии Brit Awards 2021

Победителем в номинации лучшая сольная артистка стала Дуа Липа, а статуэтку за лучший британский сингл получил Гарри Стайлз (Watermelon Sugar).

Обладательницей специальной награды Икона стала Тейлор Свифт. Ее отметили за большое влияние на музыку во всем мире и уникальный репертуар.

Список всех победителей премии Brit Awards 2021 — смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Getty images

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