41-я церемония вручения музыкальной премии Brit Awards 2021 прошла 11 мая в Лондоне. На сцене выступили популярные звезды и номинанты шоу.

Начал концерт Coldplay, который презентовал новую песню Higher Power. Группа выступила на открытой площадке.

Одним из самых ярких выступлений премии стало попурри Дуа Липы. Ее пятиминутный номер начался в лондонском метро, ​​а закончился на сцене O2 Arena.

Также в концерте приняли участие Griff, Арло Паркс, Headie One и Оливия Родриго. Певец The Weeknd, который не смог присутствовать на церемонии награждения, исполнил песню Save Your Tears for Another Day по видеосвязи.

Кроме этого, на сцене Brit Awards выступили Элтон Джон и солист группы Years & Years Олли Александер. Они исполнили кавер на песню It’s a Sin, которая считается гимном ЛГБТ-сообществ.

Шоу завершили Rag’n’Bone Man и Pink, которые исполнили трек Anywhere Away From Here.

Все победители премии Brit Awards 2021

Победителем в номинации лучшая сольная артистка стала Дуа Липа, а статуэтку за лучший британский сингл получил Гарри Стайлз (Watermelon Sugar).

Обладательницей специальной награды Икона стала Тейлор Свифт. Ее отметили за большое влияние на музыку во всем мире и уникальный репертуар.

Фото: Getty images