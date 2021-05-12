В Лондоне на сцене стадиона O2 Arena прошла 41-я церемония вручения британской музыкальной премии Brit Awards 2021. Мероприятие собрало 4 тыс гостей.
Накануне все присутствующие должны были представить отрицательный тест на коронавирус. Но участникам события не нужно было соблюдать карантинные ограничения и носить маски во время шоу.
Таким образом власти решили проверить, повлияет ли отмена социальной дистанции на увеличение случаев заражения коронавирусом.
Статуэтку в категории лучшая сольная артистка получила Дуа Липа, а лучшей международной исполнительницей стала Билли Айлиш.
Все победители премии Brit Awards 2021
- Лучшая британский группа — Little Mix
- Лучшая сольная певица- Дуа Липа
- Лучший сольный артист — J Hus
- Лучшая международная исполнительница — Билли Айлиш
- Лучший международный исполнитель — The Weeknd
- Лучшая международная группа — Haim
- Лучший британский сингл — Гарри Стайлз — Watermelon Sugar
- Специальная награда Икона — Тейлор Свифт
- Лучший британский альбом — Дуа Липа — Future Nostalgia
- Прорыв года — Арло Паркс
Что известно о Brit Awards
Brit Awards — это ежегодная церемония вручения наград поп-музыкантам. Премия возникла в 1977 году благодаря Британской ассоциации производителей фонограмм.
В этом году победители получали сразу по две статуэтки для того, чтобы одну оставить себе, а другую кому-то подарить. Авторами награды, которая символизирует непростой путь артистов к успеху, стали художники Йинка Илори и Эс Девлин.
Фото: Getty images