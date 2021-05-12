В Лондоне на сцене стадиона O2 Arena прошла 41-я церемония вручения британской музыкальной премии Brit Awards 2021. Мероприятие собрало 4 тыс гостей.

Накануне все присутствующие должны были представить отрицательный тест на коронавирус. Но участникам события не нужно было соблюдать карантинные ограничения и носить маски во время шоу.

Таким образом власти решили проверить, повлияет ли отмена социальной дистанции на увеличение случаев заражения коронавирусом.

Статуэтку в категории лучшая сольная артистка получила Дуа Липа, а лучшей международной исполнительницей стала Билли Айлиш.

Все победители премии Brit Awards 2021

Лучшая британский группа — Little Mix

Лучшая сольная певица- Дуа Липа

Лучший сольный артист — J Hus

Лучшая международная исполнительница — Билли Айлиш

Лучший международный исполнитель — The Weeknd

Лучшая международная группа — Haim

Лучший британский сингл — Гарри Стайлз — Watermelon Sugar

Специальная награда Икона — Тейлор Свифт

Лучший британский альбом — Дуа Липа — Future Nostalgia

Прорыв года — Арло Паркс

Что известно о Brit Awards

Brit Awards — это ежегодная церемония вручения наград поп-музыкантам. Премия возникла в 1977 году благодаря Британской ассоциации производителей фонограмм.

В этом году победители получали сразу по две статуэтки для того, чтобы одну оставить себе, а другую кому-то подарить. Авторами награды, которая символизирует непростой путь артистов к успеху, стали художники Йинка Илори и Эс Девлин.

Фото: Getty images