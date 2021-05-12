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Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Дуа Липа, The Weeknd и Билли Айлиш: все победители премии Brit Awards 2021

Дуа Липа на премии Brit Awards

В Лондоне на сцене стадиона O2 Arena прошла 41-я церемония вручения британской музыкальной премии Brit Awards 2021. Мероприятие собрало 4 тыс гостей.

Накануне все присутствующие должны были представить отрицательный тест на коронавирус. Но участникам события не нужно было соблюдать карантинные ограничения и носить маски во время шоу.

Таким образом власти решили проверить, повлияет ли отмена социальной дистанции на увеличение случаев заражения коронавирусом.

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Статуэтку в категории лучшая сольная артистка получила Дуа Липа, а лучшей международной исполнительницей стала Билли Айлиш.

Все победители премии Brit Awards 2021

  • Лучшая британский группа — Little Mix
  • Лучшая сольная певица- Дуа Липа
  • Лучший сольный артист — J Hus
  • Лучшая международная исполнительница — Билли Айлиш
  • Лучший международный исполнитель — The Weeknd
  • Лучшая международная группа — Haim
  • Лучший британский сингл — Гарри Стайлз — Watermelon Sugar
  • Специальная награда Икона — Тейлор Свифт
  • Лучший британский альбом — Дуа Липа — Future Nostalgia
  • Прорыв года — Арло Паркс

Что известно о Brit Awards

Brit Awards — это ежегодная церемония вручения наград поп-музыкантам. Премия возникла в 1977 году благодаря Британской ассоциации производителей фонограмм.

В этом году победители получали сразу по две статуэтки для того, чтобы одну оставить себе, а другую кому-то подарить. Авторами награды, которая символизирует непростой путь артистов к успеху, стали художники Йинка Илори и Эс Девлин.

Фото: Getty images

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