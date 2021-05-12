Фильм Юки признали украинским спортивным медиасобытием года

Ассоциация спортивных журналистов Украины признала главным спортивным медиасобытием года документальный фильм Юки об истории побед свободных украинцев.

Награждение авторов киноленты произошло во время церемонии Самые спортивные медиа Украины 2020. Режиссер и продюсер фильма Владимир Мула отметил, что выход фильма стал для него значительным событием.

Юки — это прозвище, которое в Канаде придумали для украинцев, играющих в Национальной хоккейной лиге. Один из самых известных канадских спортсменов 20 века Уэйн Гретцки также имеет украинское происхождение.

Фамилии игроков с украинскими корнями массово выбиты на кольцах Кубке Стэнли — главного трофея хоккеистов. Всего на кольцах зафиксировали 57 украинских фамилий.

Премьера фильма Юки в Украине состоялась 3 декабря 2020 года. Фильм также вошел в тройку номинантов на получение премии Золота Дзига — это украинская национальная премия, присуждаемая за профессиональные достижения в развитии украинского кинематографа.

Кинолента получила номинацию в категории Лучший документальный фильм. Победителей этой премии объявят в июне 2021 года.

Победа свободных украинцев

Документальный фильм Владимира Мулы Юки — история побед свободных украинцев попала в короткий список AIPS Sport Media Awards 2020 в категории Video Documentary.

AIPS Sport Media Awards — международный орган спортивной журналистики. Ежегодно орган определяет профессионалов из 160 стран, которые создают лучший спортивный контент.

Источник: Госкино