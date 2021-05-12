Группа Go-A, которая представит Украину на Евровидении 2021, провела первую репетицию на сцене Ahoy Arena в Роттердаме, где пройдет песенный конкурс.

Коллектив отрепетировал свой концертный номер и песню Шум, с которой выступит на Евровидении 2021.

Все участники группы нарядились в концертные костюмы. Фронтвумен коллектива одета в яркую зеленую накидку и черное платье в пол. На остальных участниках одежда в черно-белых тонах.

Репетиция номера прошла ярко и зрелищно. Помимо всех спецэффектов, которые происходят на большом экране позади группы, Go-A также подготовили танцевальный номер. В руках у танцоров люминесцентные обручи, которые придают номеру еще большей магии.

Журналисты пророчат победу Go-A

Представитель от Украины на Евровидении 2021 группа Go-A покорила присутствующих на первой репетиции журналистов. За результатами голосования в пресс-центре Go-A заняла лидирующее место, набрав 81 балл.

Второе место досталось Исландии — 78 баллов, третье — России — 67 баллов.

Источник: Суспільне