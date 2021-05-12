PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Шоу-бизнес / Музыка
Валентина Чорна |

Кто едет на Евровидение 2021 от Украины

Go-A

Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2021 в Роттердаме будет представлять электро-фолк группа Go-A.

Коллектив одержал победу в нацотборе на Евровидение-2020 с песней Solovey, но тогда мероприятие было отменено в связи с пандемией коронавируса. Согласно правилам, в 2021 году участники должны представить другую композицию.

Читайте
Go-A изменил слова и сократил песню для Евровидения: как звучит обновленный Шум

Новым конкурсным треком для Go-A стал Шум. Чтобы участвовать в Евровидении, группе пришлось сократить хронометраж композиции, снять новую видеоработу, а также отказаться от использования слов из народных песен.

Go-A будет выступать 8 мая в первом полуфинале под 15-м номером. И впервые за 15 лет на сцене Евровидения прозвучит украиноязычная песня.

Смотреть онлайн-трансляцию конкурса можно будет на телеканале СТБ.

Текст песни Шум группы Go-A

Конкурсную песню Шум для Евровидения 2021 выбирало экспертное жюри. В его состав входили певица Джамала, продюсер Руслан Квинта и солист группы The Maneken Евгений Филатов.

Все проголосовали за фольклорную композицию Шум, поскольку в основе трека лежат традиции украинского народа. Текст песни Шум группы Go-A — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Катерина Павленко

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка