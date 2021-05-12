Фронтвумен группы Go-A, которая представит Украину на Евровидении 2021 Екатерина Павленко пропустила репетицию в Роттердаме из-за плохого самочувствия.

Стало известно, что Екатерина почувствовала себя плохо еще рано утром, 12 мая. В целях предосторожности артистка пропустила репетицию концертного номера, а также пресс-конференцию.

Павленко сдала тест на Covid-19, поскольку этого требует Протокол здравоохранения. На данный момент результаты еще неизвестны.

Остальные участники Go-A также сдали тест на Covid-19, который показал, что они не болеют им.

Что известно о песне Шум

Группа Go-A выступит на Евровидении 2021 с песней Шум. Впервые на сцене песенного конкурса прозвучит полностью украиноязычный трек.

В основу сингла положен магический обряд призвания весны и пробуждения всего живого. Идея его создания возникла у солистки группы Екатерины Павленко.

Фото: Екатерина Павленко