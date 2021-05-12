Американский актер и продюсер Норман Ллойд умер на 106-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он считался старейшим в мире действующим представителем киноиндустрии.

Причина смерти Ллойда пока неизвестна. Актерская карьера Нормана продолжалась до 97 лет.

Несмотря на свой почтенный возраст, он принимал активное участие в составах жюри различных конкурсов. А также часто был участником кинофестивалей и шоу.

Что известно о Нормане Ллойде

Норман Ллойд стал известен благодаря роли главного злодея в фильме Диверсант, который вышел в 1942 году. Кроме этого он сыграл врача в медицинской драме Сент-Элсвер.

За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. В 1985 году он получил премию Венецианского кинофестиваля. Также Норман был дважды номинирован на получение телевизионной премии Эмми.

Источник: The Holliwood Reporter

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