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Факты / Шоу-бизнес / Кино
Валентина Чорна |

Умер Норман Ллойд — старейший в мире актер и звезда Диверсанта и Сент-Элсвера

Норман Ллойд

Американский актер и продюсер Норман Ллойд умер на 106-м году жизни в Лос-Анджелесе. Он считался старейшим в мире действующим представителем киноиндустрии.

Причина смерти Ллойда пока неизвестна. Актерская карьера Нормана продолжалась до 97 лет.

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Несмотря на свой почтенный возраст, он принимал активное участие в составах жюри различных конкурсов. А также часто был участником кинофестивалей и шоу.

Что известно о Нормане Ллойде

Норман Ллойд стал известен благодаря роли главного злодея в фильме Диверсант, который вышел в 1942 году. Кроме этого он сыграл врача в медицинской драме Сент-Элсвер.

За свою карьеру Ллойд снялся в более чем 60 фильмах и телешоу. В 1985 году он получил премию Венецианского кинофестиваля. Также Норман был дважды номинирован на получение телевизионной премии Эмми.

Источник: The Holliwood Reporter

Фото: Depositphotos

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